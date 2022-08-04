Две певицы из Бурятии дали 23 концерта перед участниками спецоперации

Гвардии младший сержант воздушно-десантных войск, певица Дарима Цырендондопова и певица Татьяна Штырева выступают для земляков-военнослужащих в зоне проведения спецоперации и в госпиталях России. Совместно они дали уже 23 концерта.

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