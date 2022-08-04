Две певицы из Бурятии дали 23 концерта перед участниками спецоперации

Гвардии младший сержант воздушно-десантных войск, певица Дарима Цырендондопова и певица Татьяна Штырева выступают для земляков-военнослужащих в зоне проведения спецоперации и в госпиталях России. Совместно они дали уже 23 концерта.
В марте-апреле 29 бурятских артистов выезжали в Луганскую и Донецкую Народные республики. Они выступали в госпиталях, офицерских домах и на местах временной дислокации Вооружённых Сил. В составе той группы была Дарима Цырендондопова. Она продолжила начатое дело. При поддержке полпредства республики в Москве Дарима дала пять концертов в госпиталях Санкт-Петербурга и шесть концертов в городах Анапа, Севастополь, Симферополь, Краснодар, Новороссийск для военнослужащих.
- С первых слов на родном языке у ребят происходит что-то внутри, это всё читается на лице, в глазах. Столько эмоций и чувств: и радости, и гордости. Вдалеке от дома в этих глазах стоит картина с близкими людьми, с родными. Первые 10 минут они зажаты, взгляд сфокусирован внутри себя. Далее они раскрываются, получают хороший заряд энергии родного края, родной земли. И уже минут через 15-20 раскрывается вся сила и мощь нашего народа и нашей земли, - рассказала певица Дарима Цырендондопова..
Вместе с Татьяной Штырёвой дали 12 концертов в приграничной зоне действий спецоперации.
- Мы даём концерты для наших ребят, общаемся, привозим гуманитарную помощь. Очень много наших земляков откликается. Это здорово, спасибо за поддержку! Хочу, чтобы всегда так было. Нашим ребятам нужна моральная поддержка наших земляков, - подчёркивает певица Татьяна Штырева.
На этом артистки из Бурятии останавливаться не собираются и заверили, что будут продолжать начатое дело.