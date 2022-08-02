Улан-Удэ получит 214 млн от Ростуризма

Всего в конкурсе от Ростуризма победил 31 город



Улан-Удэ стал одним из победителей конкурса Ростуризма. Столица Бурятии получит 214 миллионов рублей на обустройство туристического центра.



- Наш Улан-Удэ стал победителем! Мы выиграли 214 млн рублей! – написал в своём телеграм-канале мэр города Игорь Шутенков.



Всего Ростуризм определил 31 город, которые выиграли в конкурсе, а общая сумма, выделенная на развитие туристической отрасли в этих городах, превысила шесть миллиардов рублей. В списке выигравших городов, помимо Улан-Удэ, также значатся Алупка, Владивосток, Суздаль, Таганрог, Тверь, Казань, Иркутск и др. В течение 2023 они смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и др.



Подобные меры поддержки от Ростуризма проводятся впервые - в рамках национального проекта по туризму. В конкурсе участвовали не только города-миллионники, но и небольшие муниципальные образования с населением от 5 тысяч человек.

