В Бурятии продолжаются «ковидные» качели

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В больницах лечатся более 60 человек



На утро 1 августа в Бурятии зарегистрировано 137 982 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 44,4% (61 343) приходится на жителей Улан-Удэ.



Суточный прирост составил 27 больных. Этот показатель в последнее время нестабильный и «скачет». Так, в субботу, 30 июля сообщалось о 55 новых больных, в воскресенье, 31 июля – о 65 новых случаев.



В пятницу сообщалось о 52 заражённых, в четверг – о 35, в среду – о 25.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 62 койки, из них свободно пять.



В стационарах сейчас получают лечение 57 пациентов с коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки госпитализирован один человек.



В отделениях реанимации находится шесть больных, все старше 65 лет, один из них на аппарате ИВЛ.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 363 человека.



За всё время от коронавируса умерли 3037 человек. Летальных случаев не зарегистрировано.



