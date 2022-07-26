Кот-путешественник уехал из Улан-Удэ в пустом грузовом вагоне





На станции Улан-Удэ неравнодушные люди, проходя по виадуку, увидели в пустом вагоне грузового поезда сидящего кота. Состав уже тронулся, и, по словам очевидцев, всё, что они успели сделать, это закинуть ему кусочек колбасы.Видео с котом опубликовали в местной группе в соцсетях, и оно завирусилось. По этому поводу в пресс-службу Восточно-Сибирской железной дороги обратились корреспонденты телевидения.- Сотрудники службы узнали, что поезд прибывает на станцию Слюдянка. Оповестили её руководство, а те, в свою очередь, организовали спасение кота. Пушистого пассажира забрал к себе машинист, работающий на этой станции, - сообщили в официальном новостном телеграм-канале РЖД.«Кот чувствует себя хорошо, но пока так и не сознался, как оказался в вагоне», - шутят железнодорожники.