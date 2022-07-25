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В Бурятии прошёл чемпионат по стрельбе из лука

В Бурятии прошёл чемпионат по стрельбе из лука
Общество,  Фото:федерация стрельбы из лука РБ
По итогам была сформирована сборная республики для участия в спартакиаде народов России

С 19 по 22 июля в Бурятии прошёл чемпионат республики по стрельбе из лука. Спортсмены соревновались в программе М1+ОСК (70+70 м).

Победителями и призёрами турнира стали:

Мужчины. Классический лук
Первое место - Ирдынеев Эрдэм
Второе место - Цыдыпов Эрдэм
Третье место - Балтаков Цырен

Женщины. Классический лук
Первое место - Очирова Эржена
Второе место - Будаева Виктория
Третье место - Харитонова Виктория

Мужчины. Блочный лук
Первое место - Шенхоров Сергей
Второе место - Галсанов Алдар
Третье место - Калгин Александр

Женщины. Блочный лук
Первое место - Балаганова Валерия
Второе место - Базарова Валентина
Третье место - Ошорова Диана

Команды Микс. Классический лук
Первое место – «РСШОР-2», Очирова Эржэна и Ирдынеев Эрдэм
Второе место – «РСШОР», Дашанимаева Светлана и Цыдыпов Эрдэм
Третье место – «СШОР-3», Будаева Виктория и Цыбекдоржиев Баир

Команды Микс. Блочный лук
Первое место – «Динамо», Балаганова Валерия и Шенхоров Сергей
Второе место – «Динамо-2», Ошорова Диана и Калгин Александр
Третье место – «Динамо-4», Галсанова Арьяна и Галсанов Алдар

По итогам соревнований окончательно сформирована команда Бурятии, которая представит республику на спартакиаде народов России в Москве 22-29 августа. Мужчины: Цыремпилов Бальжинима, Цыдыпов Эрдэм и Ирдынеев Эрдэм. Женщины: Степанова Инна, Будаева Виктория и Очирова Эржена. Также впереди кубок России в Санкт-Петербурге 14-21 августа. Об этом сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука.
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