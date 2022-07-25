В Бурятии прошёл чемпионат по стрельбе из лука

Общество, Фото: федерация стрельбы из лука РБ

По итогам была сформирована сборная республики для участия в спартакиаде народов России



С 19 по 22 июля в Бурятии прошёл чемпионат республики по стрельбе из лука. Спортсмены соревновались в программе М1+ОСК (70+70 м).



Победителями и призёрами турнира стали:



Мужчины. Классический лук

Первое место - Ирдынеев Эрдэм

Второе место - Цыдыпов Эрдэм

Третье место - Балтаков Цырен



Женщины. Классический лук

Первое место - Очирова Эржена

Второе место - Будаева Виктория

Третье место - Харитонова Виктория



Мужчины. Блочный лук

Первое место - Шенхоров Сергей

Второе место - Галсанов Алдар

Третье место - Калгин Александр



Женщины. Блочный лук

Первое место - Балаганова Валерия

Второе место - Базарова Валентина

Третье место - Ошорова Диана



Команды Микс. Классический лук

Первое место – «РСШОР-2», Очирова Эржэна и Ирдынеев Эрдэм

Второе место – «РСШОР», Дашанимаева Светлана и Цыдыпов Эрдэм

Третье место – «СШОР-3», Будаева Виктория и Цыбекдоржиев Баир



Команды Микс. Блочный лук

Первое место – «Динамо», Балаганова Валерия и Шенхоров Сергей

Второе место – «Динамо-2», Ошорова Диана и Калгин Александр

Третье место – «Динамо-4», Галсанова Арьяна и Галсанов Алдар



По итогам соревнований окончательно сформирована команда Бурятии, которая представит республику на спартакиаде народов России в Москве 22-29 августа. Мужчины: Цыремпилов Бальжинима, Цыдыпов Эрдэм и Ирдынеев Эрдэм. Женщины: Степанова Инна, Будаева Виктория и Очирова Эржена. Также впереди кубок России в Санкт-Петербурге 14-21 августа. Об этом сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука.

