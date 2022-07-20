Максимальный показатель оказался у пробы, взятой в районе Бабушкина
Один квадратный метр озера Байкал в среднем содержит до 30 тысяч микрочастиц пластика. Самым загрязнённым местом природного памятника оказалась юго-восточная часть. Такие выводы сделали учёные после взятия проб воды, сообщает минприроды Забайкальского края.
- Экосистема Байкала под угрозой. Максимальный показатель оказался у пробы, взятой в районе города Бабушкин в Республике Бурятии. Там почти 50 тысяч частиц на кубометр. Как сообщается на сайте проекта «Берега России», это всего в 11 раз меньше, чем в большом тихоокеанском мусорном пятне. Друзья, пластик с нами очень надолго, и, к сожалению, многие не оценивают его влияния на здоровье. Но, дорогие земляне, планета одна и нам с неё никуда не уйти. Берегите её и себя на ней! - поделился заместитель министра природных ресурсов Забайкалья Андрей Павлов.
Ранее депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным внесли законопроект об ограничении пластика на Байкале. В качестве таких мер рассматривается запрет на выдачу пластиковых пакетов в магазинах, ограничение на использование одноразовой посуды в кафе и ресторанах, требования в отношении сервисной упаковки.
Отмечается, что полимерные материалы в общем объёме образования отходов в среднем по России составляют до 10%. Как утверждают специалисты, это достаточно много. Жителей призывают быть более сознательными и не множить пластиковый мусор, если в том нет необходимости.
Байкал сильно загрязнён микропластиком
Общество, Фото:
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