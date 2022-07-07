Отремонтировали двор на улице Герцена
В Улан-Удэ заасфальтировали двор по улице Герцена, 11. До ремонта во дворе скапливалась дождевая вода. Теперь здесь луж не будет, сообщили в администрации города.
Подрядная организация демонтировала старый асфальт, провела планировочные работы по выравниванию земли.
После подрядчик устроил основание из щебеночно-песчаной смеси и покрыл двор асфальтом.
В одном из дворов в Улан-Удэ больше не будет луж
Общество, Фото:
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