В одном из дворов в Улан-Удэ больше не будет луж

Отремонтировали двор на улице Герцена



В Улан-Удэ заасфальтировали двор по улице Герцена, 11. До ремонта во дворе скапливалась дождевая вода. Теперь здесь луж не будет, сообщили в администрации города.



Подрядная организация демонтировала старый асфальт, провела планировочные работы по выравниванию земли.



После подрядчик устроил основание из щебеночно-песчаной смеси и покрыл двор асфальтом.

