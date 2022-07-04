 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 июля

03 июля

Популярное

Малышка Адиса из Бурятии делает первые шаги

Малышка Адиса из Бурятии делает первые шаги
Общество, 
Сейчас девочка, которую спасали «всем миром», проходит реабилитацию в Москве

В полномочном представительстве Бурятии в Москве поделились радостными новостями о малышке Адисе Гармаевой со СМА, которую спасали «всем миром». Девочка делает первые уверенные шаги. Землячка приехала в столицу России с родителями для прохождения реабилитации.

- Адиса пытается ходить и уже вовсю догоняет своих ровесников, - рассказали в полпредстве.

На видео малышка Адиса с поддержкой мамы топает навстречу к своему папе. А затем у него на руках радостно болтает ручками и ножками.

 
За успехами девочки жители республики следят буквально с её рождения. Адиса родилась в Кяхтинском районе Бурятии 8 декабря 2020 года, она долгожданный ребёнок в семье Арсалана и Даримы Гармаевых. Вскоре после рождения Адисе поставили страшный диагноз — спинальная мышечная атрофия 1 типа. Такая болезнь без лечения постепенно отнимает способность двигаться, глотать и дышать. При естественном течении заболевания дети не доживают даже до двух лет.

С первых дней постановки диагноз родители начали сбор средств на самый дорогой в мире препарат от этого недуга «Золгенсма», стоимость которого на тот момент составляла 160 млн рублей.

Общими усилиями удалось собрать порядка 40 млн, а оставшуюся сумму добавил меценат. 23 июня 2021 года Адиса получила долгожданный укол. С того времени малышка добилась значительных успехов
дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии распространялся самый масштабный за год фейк
В Бурятии распространялся самый масштабный за год фейк
Общество, 04.07.2022
Аналитики рассказали, как фейк об эпидемии холеры докатился до Бурятии
В Буддийском университете в Бурятии студенты сдают экзамены
В Буддийском университете в Бурятии студенты сдают экзамены
Общество, 04.07.2022
Все предметы студенты изучают на трёх языках
«Хирург от Бога»: В Бурятии отметил 80-летие заслуженный врач РФ
Общество, 04.07.2022
Баир Дашиевич Гарматаров 32 года работал заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии
В Забайкалье обнаружили «родильный дом» дзеренов
В Забайкалье обнаружили «родильный дом» дзеренов
Общество, 04.07.2022
На территории охранной зоны Сохондинского заповедника впервые зафиксировали место отела монгольской антилопы
Малышка Адиса из Бурятии делает первые шаги
Малышка Адиса из Бурятии делает первые шаги
Общество, 04.07.2022
Сейчас девочка, которую спасали «всем миром», проходит реабилитацию в Москве  
В Бурятии опровергли информацию о «ледяном» дожде
В Бурятии опровергли информацию о «ледяном» дожде
Общество, 04.07.2022
Сбором помощи для «пострадавших от града» занимаются мошенники
Три новых плацкартных вагона будут курсировать по северу Бурятии
Три новых плацкартных вагона будут курсировать по северу Бурятии
Общество, 04.07.2022
«Цена у них соответствующая - 48 млн рублей за один вагон», - отметил глава Бурятии
В Бурятии всех жителей БАМа хотят переселить до конца 2024 года
В Бурятии всех жителей БАМа хотят переселить до конца 2024 года
Общество, 04.07.2022
На полное решение проблемы необходимо порядка 10 миллиардов рублей
Жителям Бурятии рассказали об ужесточении закона в сфере оборота оружия
Жителям Бурятии рассказали об ужесточении закона в сфере оборота оружия
Общество, 04.07.2022
В Росгвардии прошёл брифинг по вопросам лицензионно-разрешительной работы
В Бурятии будущих работников прокуратуры познакомили с профессией
В Бурятии будущих работников прокуратуры познакомили с профессией
Общество, 04.07.2022
В прокуратуре республики проведена встреча с выпускниками школ
В ближайшие дни Бурятию ожидают ливни
В ближайшие дни Бурятию ожидают ливни
Общество, 04.07.2022
Дожди ожидаются ещё в нескольких регионах страны 
В Улан-Удэ осудили москвичей за сбыт фальшивых денег
В Улан-Удэ осудили москвичей за сбыт фальшивых денег
Общество, 04.07.2022
Столичных преступников приговорили к условному сроку 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^