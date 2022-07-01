 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

В спецоперации на Украине задействованы военные части со всей России

В спецоперации на Украине задействованы военные части со всей России
Общество, 
Участвующие в спецоперации военнослужащие развенчали распространённый слух

Фотокорреспондент из Бурятии Александр Гармаев сейчас находится на Украине, снимая будни проводимой спецоперации. Александр помогает бойцам и рассказывает о происходящем.

В своём телеграм-канале он опубликовал короткое видео от военнослужащих, которые высказались на тему, люди каких национальностей участвуют в боевых действиях. Они лично развенчали слухи о том, что якобы участвуют только буряты, якуты, тувинцы и дагестанцы.

- Часто слышу, да и часто пишут, что тут только наши ребята на Украине, нет это не так, мы тут все, вообще все со всей России… Наши воины лучше расскажут вам! – так подписал видео Александр Гармаев.

Бойцы рассказали, что в спецоперации участвуют люди разных национальностей.

- Вся Россия заинтересована в этом. Будем находиться здесь до тех пор, пока не закончим наше благое дело, - сказал один из военных.

- Да тут вся Россия, не только малые народы. Все принимают участие, общее благое дело делаем, - добавил другой военнослужащий.

Третий из них на бурятском языке высказал своё мнение о работе иностранных журналистов, в том числе в Бурятии.

На встрече с выпускниками военных вузов 21 июня президент России Владимир Путин также сообщал, что в спецоперации участвуют люди разных национальностей.

- Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои. Российские воины разных национальностей сражаются плечом к плечу. В этом единении, вере в правоту своего дела, в той огромной, поистине народной поддержке, которую чувствуют наши воины, – великая, несокрушимая мощь России, - сказал президент. 
спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Больше 40% улан-удэнцев готовы к кардинальной смене деятельности
Больше 40% улан-удэнцев готовы к кардинальной смене деятельности
Общество, 01.07.2022
Эйчары готовы переквалифицироваться в специалистов по охране труда, пиарщики — в digital-маркетологов, а логисты — в менеджеров по продажам
В спецоперации на Украине задействованы военные части со всей России
В спецоперации на Украине задействованы военные части со всей России
Общество, 01.07.2022
Участвующие в спецоперации военнослужащие развенчали распространённый слух
На Украине погиб многодетный отец из Бурятии
На Украине погиб многодетный отец из Бурятии
Общество, 01.07.2022
С Александром Арсентьевым простятся в Кяхте
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество, 01.07.2022
Дополнительные наряды ДПС выйдут на дороги уже сегодня
В Бурятии на смену зною придут грозы
В Бурятии на смену зною придут грозы
Общество, 01.07.2022
Ожидается усиление ветра и понижение температуры
В столице Бурятии расчёсывают футбольные поля
В столице Бурятии расчёсывают футбольные поля
Общество, 01.07.2022
Для этой работы коммунальщики купили особый мини-трактор
Улан-удэнцев рассмешил баннер о мошенниках
Улан-удэнцев рассмешил баннер о мошенниках
Общество, 01.07.2022
При первом взгляде кажется, что сами аферисты предупреждают граждан
В Бурятии стартует месячник льготной стерилизации животных
В Бурятии стартует месячник льготной стерилизации животных
Общество, 01.07.2022
Операции проводятся по предварительной записи
В Улан-Удэ разрушили стены детской библиотеки
В Улан-Удэ разрушили стены детской библиотеки
Общество, 01.07.2022
Ремонт обойдётся почти в восемь миллионов рублей
В Бурятии туристов просят не делать селфи с медведем
В Бурятии туристов просят не делать селфи с медведем
Общество, 01.07.2022
Специалисты напомнили правила поведения при встрече с «хозяином тайги»
В Улан-Удэ прощаются с рядовым, погибшим на Украине
В Улан-Удэ прощаются с рядовым, погибшим на Украине
Общество, 01.07.2022
Данил Дмитриев посмертно награждён орденом Мужества
На трассе «Байкал» на месте оползня произошёл четвёртый обвал
На трассе «Байкал» на месте оползня произошёл четвёртый обвал
Общество, 01.07.2022
Последствия оползня устраняют больше двух недель
В Бурятии помогут детям погибших на спецоперации добровольцев
В Бурятии помогут детям погибших на спецоперации добровольцев
Общество, 01.07.2022
В республике внесли изменения в закон о социальной поддержке
В Улан-Удэ работодатель задолжал сотрудникам 7 млн рублей по зарплате
В Улан-Удэ работодатель задолжал сотрудникам 7 млн рублей по зарплате
Общество, 01.07.2022
Виновнику назначили штраф в 100 тысяч рублей  
В Бурятии отдыхающим напомнили о безопасности на воде
В Бурятии отдыхающим напомнили о безопасности на воде
Общество, 01.07.2022
В Селенгинском районе прошёл профилактический рейд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^