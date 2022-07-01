Участвующие в спецоперации военнослужащие развенчали распространённый слух
Фотокорреспондент из Бурятии Александр Гармаев сейчас находится на Украине, снимая будни проводимой спецоперации. Александр помогает бойцам и рассказывает о происходящем.
В своём телеграм-канале он опубликовал короткое видео от военнослужащих, которые высказались на тему, люди каких национальностей участвуют в боевых действиях. Они лично развенчали слухи о том, что якобы участвуют только буряты, якуты, тувинцы и дагестанцы.
- Часто слышу, да и часто пишут, что тут только наши ребята на Украине, нет это не так, мы тут все, вообще все со всей России… Наши воины лучше расскажут вам! – так подписал видео Александр Гармаев.
Бойцы рассказали, что в спецоперации участвуют люди разных национальностей.
- Вся Россия заинтересована в этом. Будем находиться здесь до тех пор, пока не закончим наше благое дело, - сказал один из военных.
- Да тут вся Россия, не только малые народы. Все принимают участие, общее благое дело делаем, - добавил другой военнослужащий.
Третий из них на бурятском языке высказал своё мнение о работе иностранных журналистов, в том числе в Бурятии.
На встрече с выпускниками военных вузов 21 июня президент России Владимир Путин также сообщал, что в спецоперации участвуют люди разных национальностей.
- Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои. Российские воины разных национальностей сражаются плечом к плечу. В этом единении, вере в правоту своего дела, в той огромной, поистине народной поддержке, которую чувствуют наши воины, – великая, несокрушимая мощь России, - сказал президент.
В спецоперации на Украине задействованы военные части со всей России
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Эйчары готовы переквалифицироваться в специалистов по охране труда, пиарщики — в digital-маркетологов, а логисты — в менеджеров по продажам
Участвующие в спецоперации военнослужащие развенчали распространённый слух
С Александром Арсентьевым простятся в Кяхте
Дополнительные наряды ДПС выйдут на дороги уже сегодня
Ожидается усиление ветра и понижение температуры
Для этой работы коммунальщики купили особый мини-трактор
При первом взгляде кажется, что сами аферисты предупреждают граждан
Операции проводятся по предварительной записи
Ремонт обойдётся почти в восемь миллионов рублей
Специалисты напомнили правила поведения при встрече с «хозяином тайги»
Данил Дмитриев посмертно награждён орденом Мужества
Последствия оползня устраняют больше двух недель
В республике внесли изменения в закон о социальной поддержке
Виновнику назначили штраф в 100 тысяч рублей
В Селенгинском районе прошёл профилактический рейд