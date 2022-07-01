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В Улан-Удэ разрушили стены детской библиотеки

В Улан-Удэ разрушили стены детской библиотеки
Общество, 
Ремонт обойдётся почти в восемь миллионов рублей

В Улан-Удэ разрушили стены на детской библиотеке на проспекте Победы – центре чтения детей имени Абидуева. Видео опубликовала министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева, пояснив, что стены разрушили во время ремонта, чтобы расширить площадь помещений.

Сейчас детская библиотека закрыта на капитальный ремонт. На работы из республиканского бюджета выделили 7,6 миллионов рублей.



Сейчас рабочие демонтируют стены, меняют пол и потолок.

- Рушим все стены! У нас тут будет более открытое пространство, более современное. Будет меняться всё, пол, потолок, совершенно старая, ещё с советских времён плитка. Тут будет всё новое, чистое и красивое, - поделилась Соёлма Дагаева.

Также в библиотеке поменяют систему отопления, вентиляцию, водопровод, электроосвещение, канализацию. В книгохранилище появится автоматическое пожаротушение. На задней стороне библиотеки установят новые окна.

- Посетители библиотеки радуются, что станет будет просторнее, чище, уютнее и, конечно, современнее. Ждём это с нетерпением, - добавила министр культуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2021 года республиканскому центру чтения имени Абидуева исполнилось 60 лет
библиотека ремонт

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