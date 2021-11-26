В честь юбилея пройдут праздничные мероприятия
В Улан-Удэ пройдут юбилейные мероприятия в честь 60-летия со дня основания центра чтения имени Б. Абидуева.
- 15 августа 1961 года в столице республики по распоряжению Совета министров Бурятской АССР образована республиканская детская библиотека. Открытие состоялось 1 декабря 1961 года. В 1989 году библиотеке присвоено имя детского бурятского писателя Бавасана Абидуева. В 2009 году детская библиотека слилась с республиканской юношеской библиотекой РБ имени Д-Р.О. Батожабая, и в настоящее время носит название «Центр чтения имени Б. Абидуева» ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека», - сообщает пресс-служба РДЮБ.
1 декабря отметят юбилей библиотеки. В этот день состоится театрализованное представление «Путешествие храброго Баваны». Также в программе юбилейного праздника: поздравления с юбилеем от партнёров библиотеки и читателей, встреча с бывшим директором библиотеки Татьяной Егоровой, инсценировка сказок детского писателя Бавасана Абидуева, викторина «Великая тайна детства в произведениях Б. Абидуева», выставка-просмотр книг современных детских авторов, а также акция «Памятный читательский билет».
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ отметят 60-летие детской библиотеки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На премию претендуют более 200 компаний, инвесторов и общественных деятелей
Выездная деятельность театров пока остаётся под запретом
Его соотечественница стала обладательницей бронзовой награды
Помимо жителей Бурятии, участие примут представители Якутии, Татарстана и Монголии
В этот день присягу гражданина приняли 16-летние юноши и девушки
Сборная республики выиграла индивидуальное «золото» и командное «серебро»
Юбилей отпраздновала Цырен-Ханда Мункуева
Также спортсмены региона успешно выступили на европейском первенстве юниоров
Съёмки с участием Гертруды Сагдеевой прошли в Афинах
Движение будет прекращено вечером в пятницу
В Тарбагатае жюри пробует на вкус деревенское сало. Самое вкусное станет победителем
В фестивале приняли участие 18 семей
Об истории семьи, где шесть детей остались сиротами после гибели родителей в ДТП, рассказали на федеральном телеканале
Под отключение света попадают отдалённые микрорайоны, СНТ и предприятия города
Из больницы выписали второго пациента с трансплантированной почкой