В Улан-Удэ отметят 60-летие детской библиотеки

В честь юбилея пройдут праздничные мероприятия



В Улан-Удэ пройдут юбилейные мероприятия в честь 60-летия со дня основания центра чтения имени Б. Абидуева.



- 15 августа 1961 года в столице республики по распоряжению Совета министров Бурятской АССР образована республиканская детская библиотека. Открытие состоялось 1 декабря 1961 года. В 1989 году библиотеке присвоено имя детского бурятского писателя Бавасана Абидуева. В 2009 году детская библиотека слилась с республиканской юношеской библиотекой РБ имени Д-Р.О. Батожабая, и в настоящее время носит название «Центр чтения имени Б. Абидуева» ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека», - сообщает пресс-служба РДЮБ.



1 декабря отметят юбилей библиотеки. В этот день состоится театрализованное представление «Путешествие храброго Баваны». Также в программе юбилейного праздника: поздравления с юбилеем от партнёров библиотеки и читателей, встреча с бывшим директором библиотеки Татьяной Егоровой, инсценировка сказок детского писателя Бавасана Абидуева, викторина «Великая тайна детства в произведениях Б. Абидуева», выставка-просмотр книг современных детских авторов, а также акция «Памятный читательский билет».



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