В республике внесли изменения в закон о социальной поддержке
Детям, чьи родители добровольцами участвовали в спецоперации на Украине, в Бурятии окажут господдержку. Соответствующие изменения внесли в республиканский закон, касающийся поддержки семей с детьми военнослужащих – участников спецоперации.
С докладом на сессии Народного Хурала выступала министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.
- В данном проекте закона мы предлагаем распространить на детей лиц, добровольно принимавших участие в специальной военной операции. Этот вопрос мы с вами уже рассматривали, дополнение идёт о добровольцах. Мы учли детей погибших ребят, которые не вернулись и получивших инвалидность I группы. Сейчас дополняем добровольцев, - пояснила министр.
По её данным, на сегодняшний день, среди детей в возрасте 16-19 лет, на которых распространится норма закона, есть один подросток. Он планирует получить высшее образование в Санкт-Петербурге, в государственном институте культуры, на факультет искусстве по направлению «Режиссура». Год обучения стоит 202 тысячи рублей, на четыре года - 880 тысяч рублей. Обучение, таким образом, будет оплачено из бюджета Бурятии.
Единогласным решением депутатов изменения были внесены в закон.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 апреля депутаты приняли закон о поддержке детей, чьи отцы погибли на спецоперации. Закон предполагает социальную поддержку для детей погибших или получивших инвалидность вследствие военной травмы военнослужащих, принимавших участие в специальных военных операциях в ЛНР, ДНР и на территории Сирийской Арабской Республики. В том числе из бюджета Бурятии будет оплачена учёба детей погибших военных в любом российском вузе.
В Бурятии помогут детям погибших на спецоперации добровольцев
Общество, Фото:
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