 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

В Бурятии помогут детям погибших на спецоперации добровольцев

В Бурятии помогут детям погибших на спецоперации добровольцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике внесли изменения в закон о социальной поддержке

Детям, чьи родители добровольцами участвовали в спецоперации на Украине, в Бурятии окажут господдержку. Соответствующие изменения внесли в республиканский закон, касающийся поддержки семей с детьми военнослужащих – участников спецоперации.

С докладом на сессии Народного Хурала выступала министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.

- В данном проекте закона мы предлагаем распространить на детей лиц, добровольно принимавших участие в специальной военной операции. Этот вопрос мы с вами уже рассматривали, дополнение идёт о добровольцах. Мы учли детей погибших ребят, которые не вернулись и получивших инвалидность I группы. Сейчас дополняем добровольцев, - пояснила министр.

По её данным, на сегодняшний день, среди детей в возрасте 16-19 лет, на которых распространится норма закона, есть один подросток. Он планирует получить высшее образование в Санкт-Петербурге, в государственном институте культуры, на факультет искусстве по направлению «Режиссура». Год обучения стоит 202 тысячи рублей, на четыре года - 880 тысяч рублей. Обучение, таким образом, будет оплачено из бюджета Бурятии.

Единогласным решением депутатов изменения были внесены в закон.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 апреля депутаты приняли закон о поддержке детей, чьи отцы погибли на спецоперации. Закон предполагает социальную поддержку для детей погибших или получивших инвалидность вследствие военной травмы военнослужащих, принимавших участие в специальных военных операциях в ЛНР, ДНР и на территории Сирийской Арабской Республики. В том числе из бюджета Бурятии будет оплачена учёба детей погибших военных в любом российском вузе. 
спецоперация на Украине социальная поддержка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии помогут детям погибших на спецоперации добровольцев
В Бурятии помогут детям погибших на спецоперации добровольцев
Общество, 01.07.2022
В республике внесли изменения в закон о социальной поддержке
В Улан-Удэ работодатель задолжал сотрудникам 7 млн рублей по зарплате
В Улан-Удэ работодатель задолжал сотрудникам 7 млн рублей по зарплате
Общество, 01.07.2022
Виновнику назначили штраф в 100 тысяч рублей  
В Бурятии отдыхающим напомнили о безопасности на воде
В Бурятии отдыхающим напомнили о безопасности на воде
Общество, 01.07.2022
В Селенгинском районе прошёл профилактический рейд
Забайкалье примет межрегиональный фестиваль по сапсёрфингу
Забайкалье примет межрегиональный фестиваль по сапсёрфингу
Общество, 01.07.2022
Соревнования второй раз пройдут на озере Арахлей
В Иркутской области стартует фестиваль русской оперы
В Иркутской области стартует фестиваль русской оперы
Общество, 01.07.2022
В нём примут участие артисты из театров России, Беларуси и Сербии
В Бурятии жара до +40 градусов
В Бурятии жара до +40 градусов
Общество, 01.07.2022
Прогнозируются кратковременные дожди 
В центре Улан-Удэ развернётся выставка-ярмарка дарханов
В центре Улан-Удэ развернётся выставка-ярмарка дарханов
Общество, 30.06.2022
В воскресенье площадь Революции станет большой экспозиционной площадкой и местом активного отдыха горожан
В Агинском округе стартовал челлендж к «Алтаргане»
В Агинском округе стартовал челлендж к «Алтаргане»
Общество, 30.06.2022
Видео с бурятской мудростью необходимо снять до 20 июля
В Иркутске состоится модный показ «Angara fashion show»
В Иркутске состоится модный показ «Angara fashion show»
Общество, 30.06.2022
Город впервые принимает «Байкальскую неделю искусства и ремёсел»
В музее Бурятии откроется летний кинотеатр
В музее Бурятии откроется летний кинотеатр
Общество, 30.06.2022
Посетителям покажут мультимедийный фильм о бурятском художнике
В селе Бурятии стартовала реконструкция системы водоснабжения
В селе Бурятии стартовала реконструкция системы водоснабжения
Общество, 30.06.2022
Жители ещё одного села республики получат воду из централизованного источника
В Усть-Ордынском округе пройдут областные сельские игры
В Усть-Ордынском округе пройдут областные сельские игры
Общество, 30.06.2022
Финальные соревнования состоятся в Нукутском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^