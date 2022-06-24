«Нужно помочь по-человечески», - обратился зампред правительства Бурятии к главам районов
В Бурятии окажут помощь семьям, чьи близкие сейчас принимают участие в специальной военной операции. Поручение об этом 24 июня отдал зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской. Главам районов он поручил создать специальные рабочие группы для оперативного оказания помощи семьям военнослужащих.
- Сейчас как никогда, важно поддержать семьи участников специальной военной операции на Украине. Приближается время сенокоса, скоро отопительный сезон. Кому-то нужны дрова, у кого-то проблемы с выплатами кредитов, нужно проработать такие вопросы. Семьям, которые остались без опоры и поддержки, которые отправили на Украину своих защитников, нужно помочь по-человечески, - обратился Пётр Мордовской к главам районов.
Зампред правительства отметил героизм и доблесть, проявленную военнослужащими Бурятии в специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что наши земляки для многих становятся примером мужества и отваги.
В республике в апреле по инициативе главы Бурятии Алексей Цыденов был принят закон по поддержке семей военнослужащих-участников спецоперации. Закон предполагает социальную поддержку для детей погибших или получивших инвалидность вследствие военной травмы военнослужащих, принимавших участие в специальных военных операциях в ЛНР, ДНР и на территории Сирийской Арабской Республики. В том числе из бюджета Бурятии будет оплачена учёба детей погибших военных в любом российском вузе.
В Бурятии помогут семьям военных, участвующих в спецоперации
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