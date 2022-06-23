Улан-удэнку обязали уничтожить граффити-шедевр

Уничтожить яркую картину с клоуном из «Оно» придётся из-за требований одной женщины



В Улан-Удэ разгорелся скандал вокруг картины стрит-арта. С помощью граффити жительница Пентагона оживила свой серый безликий гараж. На нём появился огромный рисунок клоуна Пеннивайза из фильма «Оно» (18+). Однако рисунок не пришёлся по душе некоторым жителям, и благодаря усилиям одной женщины его придётся уничтожить.



Улан-удэнка рассказала свою историю в соцсетях. Когда-то ей пришла идея необычно украсить фасад гаража. Для этого она специально наняла художницу, и в апреле идея была воплощена в реальность. Картина получилась яркой и привлекающей внимание.



Однако одной соседке огромный клоун не понравился. Причём настолько, что она обратилась с жалобой в управление административного контроля администрации Улан-Удэ. Рассмотрев обращение, чиновники постановили – закрасить изображение.



«Гражданка совершила нарушение п. 1.10 правил благоустройства, т.е. разместила рисунок в не установленных для этих целей. За совершение указанного нарушения предусмотрена ответственность по ст. 30 закона Республики Бурятия от 05.05.2011 г. №2003-ГУ «Об административных правонарушениях», - говорится в протоколе.



Владелица гаража призналась, что решение административной комиссии её удивило и разочаровало.



- Живёшь себе спокойно 35 лет, а тут на тебе… Правильно говорят: «Не выбирай квартиру, а выбирай соседей», - написала горожанка на своей странице в соцсети.



Жители Пенгатона бурно обсуждали событие в своём чате. Многие отмечали, что в микрорайоне достаточно и других, более насущных, проблем.



«А что ж вы не жалуетесь на дороги на Пентагоне – колдобина на колдобине, песка в песочницах нет, дети скребут чёрную землю, придомовые строения (лавочки, домики, веранды, заборчики) не крашены 10 лет, а в управляющую мы ежемесячно платим тариф», - отметила, в частности, местная жительница, вставшая на сторону владелицы гаража.



Другие жители рассказали, что лично им рисунок нравился. «Очень жаль, что мы больше не увидим эту красоту», - говорится в одном из комментариев.



«Интересно, если на машине нарисую клоуна и будут ставить под окнами, на меня тоже напишет жалобу?» - саркастически отметил ещё один местный житель.



К сожалению, подобные истории довольно типичны для России. Картины, которые создают уличные художники, массово уничтожают в разных городах. В декабре 2021 года в Чебоксарах власти распорядились закрасить трансформаторную будку с рисунками из «Гарри Поттера» (12+). И яркая будка превратилась в безликое серое строение.



В мае 2020 года в Санкт-Петербурге напротив музея Иосифа Бродского появился портрет знаменитого поэта. Однако арт-объект закрасили уже на следующий день, так как он не понравился завхозу школы – рисунок был на её территории. «Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идём под контролем!» - объяснила женщина.



В Челябинске и вовсе закрасили согласованный со всеми инстанциями и жильцами дома мурал (большое изображение во всю стену) — девушку с караваем, встречающую гостей.



В 2015 году в Витебске на одной трансформаторной будке в конце мая появилось изображение с известным кадром из фильма «Джентльмены удачи» (6+), на котором изображён актёр Евгений Леонов. Однако тут же нашлись недоброжелатели, которые стали портить рисунок. Вскоре яркий кадр из фильма закрасили однотонной краской.



Эксперты не раз критиковали подобные действия, отмечая, что с помощью стрит-арта можно легко и бесплатно для бюджета преобразить унылые районы в уникальные пространства.

