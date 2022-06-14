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Жителей Бурятии просят пока не лезть в воду

Жителей Бурятии просят пока не лезть в воду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Несмотря на жаркую погоду, вода остаётся ещё холодной и опасной

В Бурятии инспекторы государственной инспекции по маломерным судам просят жителей не открывать пока купальный сезон.

- Во время жаркой погоды вхождение в холодную воду может вызвать переохлаждение тела, судороги и даже сердечный приступ. Поэтому мы предупреждаем вас об опасности в настоящий период. Вода остаётся ещё холодной, - сообщил главный специалист – эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Антон Димов.

Сейчас основные усилия инспекторов сосредоточены на работе с детскими оздоровительными лагерями, расположенными вблизи водоёмов. Сотрудники МЧС возьмут под контроль 11 детских лагерей.

- В лагерях будут проводиться профилактические беседы с детьми, объясняться правила поведения на воде. Предположительно, будет охвачено 11 детских лагерей, которые расположены вблизи водных объектов. Но не все дети будут охвачены. Особенно те, которые находятся в местах неорганизованного отдыха. Уважаемые родители, безопасность ваших детей зависит полностью от вас. Проводите с ними беседы о правилах нахождения на водных объектах, - призвал Антон Димов.

Прошлым летом в Бурятии на воде погиб 41 человек, из них девять детей. Как правило, несчастные случаи происходят с пьяными людьми или в тех местах, где купание запрещено.

Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшие выходные в Бурятии утонули три человека.

купание

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