Куда выдвинули Алексея Цыденова? И кто такой Виктор Малышенко?



Бурятское региональное отделение партии «Единая Россия» на конференции 13 июня выдвинуло кандидатом, конечно же, Алексея Цыденова.



Он рассказал об итогах деятельности правительства республики за последние пять лет. Экономика Бурятии в целом выросла. Главный показатель, валовый региональный продукт, вырос в полтора раза с 2017 года: с 224 до 313 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал - с 42 до 72 млрд рублей в год.



Часовой доклад главы охватывал огромное количество достижений. Вот только самые знаковые из них:



- запуск строительства ГОК «Озёрный»;

- производство флюоритового концентрата на Эгитинском ГОКе;

- вывод из кризиса Улан-Удэстальмоста, развитие гигантов: авиазавода, приборки, ЛВРЗ, ЦКК;

- открытие Байкальского текстильного комбината;

- рост объёма производства продукции в сельском хозяйстве на 26%, в пищевой и перерабатывающей промышленности - на 10,7%;

- создание и развитие ТОР «Бурятия»;

- начало строительства отеля ООО «Грин Флоу Байкал»;

- открытие центра «Мой бизнес»;

- открытие кадрового центра «Работа России»;

- увеличение выплат на детей, инвалидам, ветеранам, пенсионерам и другим льготникам с 4,8 до 15,3 млрд рублей в 2021 году;

- 18 новых школ и 27 детских садов;

- открытие Кванториумов, IT-кубов, Центра опережающей профессиональной подготовки, Асториума;

- 91 новый объект здравоохранения: ФАПы, амбулатории, новый корпус ДРКБ, Республиканский перинатальный центр, поликлиника онкодиспансера, Центр ядерной медицины и другие;

- приобретено 213 автомобилей для медучреждений, из них 102 – кареты скорой помощи;

- «Земский врач» и «Земский фельдшер» привлекли 1073 врачей-специалистов и 106 фельдшеров;

- построено и реконструировано 15 объектов культуры, в том числе Нацбиблиотека, модульные библиотеки, кинозалы;

- капремонт 102 объектов культуры, из них 82 ДК и шесть ДШИ;

- строительство 67 объектов спорта: лукодром, центр гиревого спорта, центр единоборств, спорткомплексы и спортплощадки в районах республики;

- ремонт 1544 км автодорог и 78 мостов;

- расселение из аварийных домов с 2019 года 2169 жителей;

- благоустроено 736 дворовых и 462 общественных территории;

- кратное снижение сгоревшего леса – с 270 тыс га в 2017 году до 1,8 тыс га в прошлом году.



- Это результаты нашего с вами труда. И следующие пять лет, я думаю, у нас будут более результативными, несмотря на все объективные сложности. Сложности есть, сложности будут. Надо честно говорить, что мы ещё не все последствия санкции ощутили. Будем понимать, что проблемы будут возникать, но нам не привыкать. Мы справимся. Мы поработали прошедшие пять лет, и также активно будем работать дальше, - подытожил Алексей Цыденов.



И сразу обозначил задачи дальнейшей работы: создание новых производств, поддержка малого бизнеса, борьба с алкоголизмом, коррупцией, благоустройство, снижение загрязнения воздуха, развитие ЖКХ, улучшение качества теплоснабжения, интеграция СНТ и ДНТ с населёнными пунктами, развитие инфраструктуры ДНТ и СНТ, поддержка семей, чьи близкие не вернулись с Украины, помощь бойцам, которые получили ранения, активизация просветительской и воспитательной работы с детьми и молодёжью. И многое другое в сферах образования, культуры, спорта и социальной поддержки.



- Это то, над чем мы будем работать ближайшие 5 лет. Дай бог, что нас люди поддержат, - заявил он.



Интрига с кандидатом от КПРФ решилась на день раньше, 12 июня. Неожиданно для большинства коммунисты выдвинули Виктора Малышенко. Человек он до этого был не очень публичный, хотя и второй человек в региональном отделении, руководитель фракции и председатель комитета госустройства в Хурале.



В ходе тайного голосования его поддержало 42 участника, против был один голос.



- Практически единогласным решением было выдвинуть Виктора Малышенко, против был только один голос – я так полагаю, сам Виктор Анатольевич. Это высокое доверие наших товарищей, и в это непростое время партия приняла такой серьёзный шаг, - заявил по итогам конференции лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев.



Виктор Малышенко рассказал о своих планах.



- Сегодня назрел запрос на социальную справедливость и на перемены в обществе. При этом мы видим, что мы находимся в достаточно тяжёлых финансово-экономических условиях, и в условиях «гибридной войны» против Российской Федерации. Поэтому мы считаем, что сегодня нужно усиливать роль государства в экономике, во всех отраслях, и это будет залогом наших дальнейших перемен к лучшему, - отметил Виктор Малышенко.



Напомним, до этого эксперты предрекали, что на выборы главы выдвинется руководитель Вячеслав Мархаев или депутат Народного Хурала Баир Цыренов. Виктора Малышенко тоже рассматривали, но мало кто верил в такой расклад.



- Со стороны бурятских коммунистов выдвинуть Виктора Малышенко было, безусловно, грамотным, стратегически выверенным решением. Особенно принимая во внимание условия, в которых сейчас находится Бурятия. Другой вопрос: сможет ли штаб БРО КПРФ воспользоваться преимуществами этого кандидата по сравнению с его предшественниками? - задаётся вопросом известный в Бурятии политолог Алексей Михалёв.



В текущей экономической и политический ситуации устраивать привычную предвыборную гонку с разделением общества на противоположные лагеря было бы неуместно, видимо, решили коммунисты. Да и побороться с Алексеем Цыденовым сейчас, когда после 5 лет работы в республике его достижения видны каждому жителю невооружённым глазом – дело очень сложное.

