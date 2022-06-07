Рейсы на Ольхон из Улан-Удэ пользуются бешеным спросом

Осталось лишь немного билетов на конец лета



Рейсы на байкальский остров Ольхон пользуются большим спросом у пассажиров из Улан-Удэ. По словам генерального директора аэропорта «Байкал» Дмитрия Гармаева, билеты на рейс «Улан Удэ - Хужир (о. Ольхон)» на июнь-июль полностью проданы.



При этом единая дальневосточная авиакомпания увеличила количество рейсов до четырёх раз в неделю.



Дмитрий Гармаев уточнил, что остались билеты лишь на отдельные даты в августе. Цена билета - 1035 рублей, время в пути – 40 минут.



- Успевайте! – поторапливает желающих Дмитрий Гармаев.



Рейс Улан-Удэ – Хужир входит в список социально-значимых маршрутов Дальневосточного федерального округа и субсидируется в рамках постановления правительства России.

