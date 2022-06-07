Осталось лишь немного билетов на конец лета
Рейсы на байкальский остров Ольхон пользуются большим спросом у пассажиров из Улан-Удэ. По словам генерального директора аэропорта «Байкал» Дмитрия Гармаева, билеты на рейс «Улан Удэ - Хужир (о. Ольхон)» на июнь-июль полностью проданы.
При этом единая дальневосточная авиакомпания увеличила количество рейсов до четырёх раз в неделю.
Дмитрий Гармаев уточнил, что остались билеты лишь на отдельные даты в августе. Цена билета - 1035 рублей, время в пути – 40 минут.
- Успевайте! – поторапливает желающих Дмитрий Гармаев.
Рейс Улан-Удэ – Хужир входит в список социально-значимых маршрутов Дальневосточного федерального округа и субсидируется в рамках постановления правительства России.
Рейсы на Ольхон из Улан-Удэ пользуются бешеным спросом
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