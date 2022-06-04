Сотрудники Этнографического музея покажут весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы
Посетители познакомятся с одним из символов кочевой культуры - овцой, животным, являющимся одним из пяти видов скота, традиционно разводимых бурятами.
- Овца занимала важное место в повседневном быту кочевника, его духовном мире. Без овечьей шерсти невозможно было создание войлочной юрты. Овечья шерсть шла на изготовление войлока для жилья, постели, одеяния. Баран широко использовался в обрядах жизненного цикла – на свадьбе, при рождении (усыновлении) ребенка, на погребальной церемонии. Сотрудники музея покажут весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы. Участники народного фольклорного ансамбля «Уряал» представят реконструкцию обряда катания войлока, споют народные песни и станцуют ёхор, - сообщили в минкультуры Бурятии.
Праздник будет проходить на территории Забайкальского бурятского комплекса, недалеко от летнего амбара Цыремпила Ранжурова.
Начало в 13.00.
Возрастное ограничение 6+
Праздник стрижки овец пройдёт сегодня в Улан-Удэ
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