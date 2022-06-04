Праздник стрижки овец пройдёт сегодня в Улан-Удэ

Сотрудники Этнографического музея покажут весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы



Посетители познакомятся с одним из символов кочевой культуры - овцой, животным, являющимся одним из пяти видов скота, традиционно разводимых бурятами.



- Овца занимала важное место в повседневном быту кочевника, его духовном мире. Без овечьей шерсти невозможно было создание войлочной юрты. Овечья шерсть шла на изготовление войлока для жилья, постели, одеяния. Баран широко использовался в обрядах жизненного цикла – на свадьбе, при рождении (усыновлении) ребенка, на погребальной церемонии. Сотрудники музея покажут весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы. Участники народного фольклорного ансамбля «Уряал» представят реконструкцию обряда катания войлока, споют народные песни и станцуют ёхор, - сообщили в минкультуры Бурятии.



Праздник будет проходить на территории Забайкальского бурятского комплекса, недалеко от летнего амбара Цыремпила Ранжурова.



Начало в 13.00.



Возрастное ограничение 6+

