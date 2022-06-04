 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 июня

03 июня

Популярное

Праздник стрижки овец пройдёт сегодня в Улан-Удэ

Праздник стрижки овец пройдёт сегодня в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pexels.com
Сотрудники Этнографического музея покажут весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы

Посетители познакомятся с одним из символов кочевой культуры - овцой, животным, являющимся одним из пяти видов скота, традиционно разводимых бурятами.

- Овца занимала важное место в повседневном быту кочевника, его духовном мире. Без овечьей шерсти невозможно было создание войлочной юрты. Овечья шерсть шла на изготовление войлока для жилья, постели, одеяния. Баран широко использовался в обрядах жизненного цикла – на свадьбе, при рождении (усыновлении) ребенка, на погребальной церемонии. Сотрудники музея покажут весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы. Участники народного фольклорного ансамбля «Уряал» представят реконструкцию обряда катания войлока, споют народные песни и станцуют ёхор, - сообщили в минкультуры Бурятии.

Праздник будет проходить на территории Забайкальского бурятского комплекса, недалеко от летнего амбара Цыремпила Ранжурова.

Начало в 13.00.

Возрастное ограничение 6+ 
Праздники овцы этнографический музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проходит туристская выставка Baikal Travel Mart
В Улан-Удэ проходит туристская выставка Baikal Travel Mart
Общество, 04.06.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
В Бурятии 108 лам проведут большой молебен
В Бурятии 108 лам проведут большой молебен
Общество, 04.06.2022
Хурал пройдёт в Анинском дацане
В бурятском посёлке произошёл крупный пожар
В бурятском посёлке произошёл крупный пожар
Общество, 04.06.2022
Горела кровля двух многоквартирных жилых домов
В Улан-Удэ разыграют кубок по лёгкой атлетике
В Улан-Удэ разыграют кубок по лёгкой атлетике
Общество, 04.06.2022
На центральном стадионе состоятся всероссийские соревнования
Лучники Сибири соберутся на первенство в Иркутске
Лучники Сибири соберутся на первенство в Иркутске
Общество, 04.06.2022
Спортсмены будут соревноваться в стрельбе из классического и блочного лука
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 04.06.2022
Максимальная температура воздуха составит +22
В Бурятии состоится фестиваль поэзии Пушкина
В Бурятии состоится фестиваль поэзии Пушкина
Общество, 03.06.2022
Мероприятие пройдёт в Новоселенгинске
Тува примет чемпионат России по вольной борьбе
Тува примет чемпионат России по вольной борьбе
Общество, 03.06.2022
В настоящее время идёт набор волонтёров на соревнования
Большой Суглан эвенков России проведут на Байкале
Большой Суглан эвенков России проведут на Байкале
Общество, 03.06.2022
Идёт подготовка к Тунгусскому конгрессу
В Улан-Удэ запущен проект «Шахматы летом»
В Улан-Удэ запущен проект «Шахматы летом»
Общество, 03.06.2022
Детей приглашают поиграть на шахматной аллее
В Улан-Удэ отметят день рождения Пушкина
В Улан-Удэ отметят день рождения Пушкина
Общество, 03.06.2022
В сквере его имени прозвучат стихи поэта
В Иркутской области рассказали о ситуации в регионе с орлом-могильником
В Иркутской области рассказали о ситуации в регионе с орлом-могильником
Общество, 03.06.2022
Птицы стали возвращаться в места былого обитания
Для жителей микрорайона Улан-Удэ открыли новый стадион
Для жителей микрорайона Улан-Удэ открыли новый стадион
Общество, 03.06.2022
В школе №13 открылся долгожданный спортивный объект
Старший сержант из Бурятии погиб на Украине
Старший сержант из Бурятии погиб на Украине
Общество, 03.06.2022
Тумэну Нацакдоржиеву было 30 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^