На Украине погиб 25-летний сержант из Бурятии



- Учителя, одноклассники и друзья отзываются о нём, как о доброжелательном, скромном, трудолюбивом парне, всегда готовым прийти на помощь в трудной ситуации. Он никогда не давал в обиду слабых. Будучи общительным, жизнерадостным юношей, надёжным товарищем, имел много друзей. Обладал хорошей памятью, любил стихи. Он всегда уважительно относился к родителям, учителям, сверстникам. Был заботливым сыном – настоящая опора для своей семьи, - сообщается в группе «Закамна-инфо».



После школы Роман поступил в Байкальский колледж недропользования в Улан-Удэ. Успешно окончил колледж в 2017 году, получив специальность «горный техник-технолог».



По окончании колледжа был призван в армию. В 2018 году продолжил службу, заключив контракт. Служил в Кяхте.



Роман Каратаев погиб при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждён орденом Мужества посмертно.



У него остались жена и двухмесячная дочь.



Прощание и митинг пройдут 3 июня в Закаменске на городской площади.





В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии сержант Каратаев Роман Игоревич. Ему было 25 лет.Роман родился 13 декабря 1996 года в городе Закаменск, здесь же вырос. Окончил среднюю школу №5.