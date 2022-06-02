Май в Иркутской области был аномально сухим

В мае стремительно развивались засушливые условия



Май в Иркутской области в этом году был аномально сухим, тёплым и ветреным. Вероятность такого сухого мая в регионе не превышает 6-7%, сообщили в Иркутском гидрометцентре.



В мае жаркие дни преобладали над ненастными. Знойное солнце согревало иркутян и жителей области, дневной прогрев превышал 25-градусные отметки на термометрах в течение 6-12 дней. С одной стороны, тепло — это хорошо, но есть и другая сторона медали — такой тип погоды не пропускал на территорию области воздушные массы, несущие осадки.



Постепенный недобор осадков начался с середины апреля и к концу мая жёстко усилился. За период апрель-май в земледельческих районах области выпало 10−30 мм осадков или 20−60% климатической нормы. Если рассматривать отдельно дожди, прошедшие в мае, то можно отметить, что их количество не превысило 10-15 мм или 10-40% климатической нормы.



- Такое сочетание погодных условий с положительными аномалиями среднемесячной температуры воздуха на 2-5 градусов, длительным периодом отсутствия эффективных осадков, за май — 20−28 дней без осадков, создало напряжённость, как с пожароопасной обстановкой в регионе, так и с агрометеорологическими условиями. Каждый сельскохозяйственный сезон имеет свои особенности: свои аномалии в погоде, которые определяют дальнейшее развитие растений. В мае этого года стремительно развивались засушливые условия: недобор осадков, длительное влияние суховейных явлений от средней до сильной интенсивности, частые сильные ветра — в результате чего верхний 10-сантиметровый слой почвы на полях южных и центральных районов слабо увлажнён, сухой слой сверху достигает 5−10 см, - поясняют в Иркутском гидрометцентре.



Отметим, май — важный месяц, от него зависит урожай.



