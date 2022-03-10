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Дамбы Улан-Удэ собираются реконструировать

Дамбы Улан-Удэ собираются реконструировать
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы должны быть выполнены до конца октября следующего года

В столице Бурятии планируется масштабная реконструкция защитных дамб от затопления водами рек Селенга и Уда – правобережной дамбы и дамбы в районе очистных сооружений.

Проект был составлен новосибирской компанией, в ноябре 2020 года получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Работы будут проводиться двумя разными подрядчиками.

Один из них займётся реконструкцией дамбы в районе очистных сооружений города Улан-Удэ. Технико-экономические показатели объекта таковы, что общая площадь защиты от затопления составит 7,28 га, протяжённость сооружений инженерной защиты – 1,3 км, высота дамбы предусматривается от 5 до 5,5 м.

Второй подрядчик будет проводить реконструкцию дамбы в центральной части Улан-Удэ. Общая площадь защиты от затопления составит 63,44 га, протяжённость строительства и реконструкции сооружений инженерной зашиты – 3,508 км. Высота дамбы на различных участках запланирована от 1,7 м до 5,8 м.

Согласно условиям контрактов, работы должны быть выполнены подрядчиками до 30 октября 2023 года, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

- Основная часть, что составляет 98% от общей суммы финансирования работ, осуществляется за счёт средств федерального бюджета и 2% - за счёт регионального. Стоимость реконструкции дамбы в районе очистных сооружений составит порядка 150 млн руб., а дамбы в центральной части города – порядка 275 млн руб., - пояснил начальник УКС Анатолий Урбанов.
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