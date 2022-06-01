В Бурятии полностью отменили масочный режим







Ранее в Бурятии масочный режим



Сейчас масочный режим и прочие серьёзные ограничения ушли в историю. Работодателям, а также органам исполнительной власти и органов местного самоуправления, всё же рекомендуют по-прежнему придерживаться профилактических мер, вроде дезинфекции и проветривания.

Ранее в Бурятии масочный режим действовал частично . До 31 мая маски необходимо было носить в кинотеатрах, театрах, в больницах и поликлиниках, родителям, которые приходят за детьми в детсады, а также в аэропорту, вокзалах и автовокзалах. Помимо этого, требование касалось физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.Сейчас масочный режим и прочие серьёзные ограничения ушли в историю. Работодателям, а также органам исполнительной власти и органов местного самоуправления, всё же рекомендуют по-прежнему придерживаться профилактических мер, вроде дезинфекции и проветривания.

В Бурятии с 1 июня можно окончательно забыть о масках. Масочный режим теперь отменён повсеместно. Решение власти республики приняли, исходя из того, что ситуация с коронавирусом сейчас стабильна и не вызывает опасения.- Данный указ действовал до 31 мая и в связи со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации данная мера продлеваться не будет. Для граждан снимаются все ограничительные мероприятия, - cooбщилa пpeдceдaтeль гocyдapcтвeннo-пpaвoвoгo кoмитeтa aдминиcтpaции глaвы и пpaвитeльcтвa Бypятии Baлepия Xaлтaкшинoвa.