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В Бурятии полностью отменили масочный режим

В Бурятии полностью отменили масочный режим
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Масочный режим ушёл в историю с началом лета

В Бурятии с 1 июня можно окончательно забыть о масках. Масочный режим теперь отменён повсеместно. Решение власти республики приняли, исходя из того, что ситуация с коронавирусом сейчас стабильна и не вызывает опасения.

- Данный указ действовал до 31 мая и в связи со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации данная мера продлеваться не будет. Для граждан снимаются все ограничительные мероприятия, - cooбщилa пpeдceдaтeль гocyдapcтвeннo-пpaвoвoгo кoмитeтa aдминиcтpaции глaвы и пpaвитeльcтвa Бypятии Baлepия Xaлтaкшинoвa.

 
Ранее в Бурятии масочный режим действовал частично. До 31 мая маски необходимо было носить в кинотеатрах, театрах, в больницах и поликлиниках, родителям, которые приходят за детьми в детсады, а также в аэропорту, вокзалах и автовокзалах. Помимо этого, требование касалось физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.

Сейчас масочный режим и прочие серьёзные ограничения ушли в историю. Работодателям, а также органам исполнительной власти и органов местного самоуправления, всё же рекомендуют по-прежнему придерживаться профилактических мер, вроде дезинфекции и проветривания. 
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