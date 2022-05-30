Начало мероприятия в 16:00
1 июня в Улан-Удэ состоится большой спортивный праздник «Мир спорта». Мероприятие проведут в парке имени С.Н. Орешкова.
В рамках праздника на детской площадке состоятся спортивные соревнования «Мама, папа, я дружная семья!» среди семей детских садов Железнодорожного района города Улан-Удэ. На баскетбольной площадке пройдёт спортивная программа «Битва поколений». На главной сцене парка покажут юбилейный концерт «Ступени к совершенству», посвящённый 40-летию студии художественной гимнастики «Грация».
Школу туризма организуют на территории парка между площадкой для выгула собак и главной сценой. На аллеях проведут тематические мастер классы для всей семьи «Рисунки мелом на асфальте», рисование на мольбертах «Разукрась свой мир», создание открытки «Спорт – норма жизни».
Также состоятся велозаезды среди желающих от 7 лет и старше по велодорожкам парка. Старт будет дан от площадки возле центрального входа, у памятника В.И. Ленину. Кроме этого, на стадионе парка пройдут забеги на время среди желающих, сообщает пресс-служба городского культурного центра.
Возрастное ограничение 0+
В парке Улан-Удэ отметят большой спортивный праздник
Общество, Фото:
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