В Бурятии простятся с погибшим на Украине 23-летним военным

Погибший в ходе спецоперации Олег Бадмаев вырос в Курумканском районе



В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, рядовой Бадмаев Олег Станиславович. Ему было 23 года.



Олег Бадмаев родился 11 августа 1998 года в селе Элэсун Курумканского района. Сперва учился в Элэсунской основной общеобразовательной школе. Основное общее образование получил в Барагханской средней школе, затем продолжил учёбу в Курумканской средней школе №1.



- Его помнят ответственным, старательным, активным учеником, общительным, скромным и улыбчивым одноклассником. Он всегда уважительно относился к учителям, сверстникам, взрослым, принимал активное участие во всех мероприятиях школы и села. С пятого класса Олег занимался вольной борьбой и неоднократно занимал призовые места на различных турнирах. Был первым помощником любящим бабушке и дедушке, заботливым сыном матери, - сообщается в районной группе «Курумкан-инфо».



Окончил техникум в Улан-Удэ, после чего был призван в армию. Службу проходил в войсковой части в Биробиджане.



В 2021 году заключил контракт о прохождении военной службы в должности рядового в одной из воинских частей в Бурятии.



Погиб 16 мая.



У Олега остались супруга и годовалый сын.



Прощание состоится 28 мая в селе Элэсун.

