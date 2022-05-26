В Бурятии простятся с погибшим на Украине 23-летним военным

Погибший в ходе спецоперации Олег Бадмаев вырос в Курумканском районе
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, рядовой Бадмаев Олег Станиславович. Ему было 23 года.
Олег Бадмаев родился 11 августа 1998 года в селе Элэсун Курумканского района. Сперва учился в Элэсунской основной общеобразовательной школе. Основное общее образование получил в Барагханской средней школе, затем продолжил учёбу в Курумканской средней школе №1.
- Его помнят ответственным, старательным, активным учеником, общительным, скромным и улыбчивым одноклассником. Он всегда уважительно относился к учителям, сверстникам, взрослым, принимал активное участие во всех мероприятиях школы и села. С пятого класса Олег занимался вольной борьбой и неоднократно занимал призовые места на различных турнирах. Был первым помощником любящим бабушке и дедушке, заботливым сыном матери, - сообщается в районной группе «Курумкан-инфо».
Окончил техникум в Улан-Удэ, после чего был призван в армию. Службу проходил в войсковой части в Биробиджане.
В 2021 году заключил контракт о прохождении военной службы в должности рядового в одной из воинских частей в Бурятии.
Погиб 16 мая.
У Олега остались супруга и годовалый сын.
Прощание состоится 28 мая в селе Элэсун.
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