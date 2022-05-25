 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 мая

24 мая

Популярное

В Бурятии появился ещё один баннер в честь погибшего на Украине военного

В Бурятии появился ещё один баннер в честь погибшего на Украине военного
Общество,  Фото:"Закамна-инфо"
Погибший в ходе спецоперации Игорь Москвитин посмертно награждён орденом Мужества

На улице Комсомольская в городе Закаменск в Бурятии на доме установили большой баннер с изображением земляка Игоря Москвитина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Фотография появилась в местной группе «Закамна-инфо».

Москвитин Игорь Сергеевич был младшим сержантом, служил командиром отделения понтонного взвода. Он погиб 30 марта.

Игорь родился и вырос в селе Холтосон. У его родителей – воспитателя детского сада и горнорабочего-вахтовика – четыре сына. Эта крепкая, трудолюбивая семья в Холтосоне пользуется большим уважением. Родители с детства приучали сыновей к сельскому труду. Ребята с детства умеют косить, пахать, водить мотоцикл.

Игорь, ещё будучи школьником, овладел навыками вождения автомобиля. Он был спортивным, любил физкультуру, неоднократно становился чемпионом спортивных соревнований.

После окончания школы учился в Закаменском агропромышленном техникуме по специальности «Лесное дело».

В 2017 году был призван на срочную службу в армии, после чего заключил контракт.

Дома Игоря ждала любимая девушка, родные готовились к их скорой свадьбе.

Награждён орденом Мужества посмертно.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Закаменске в память о погибшем в ходе спецоперации Игоре Чупошеве также установили баннер. Финансовую помощь оказал местный предприниматель. 

Первый баннер с именем погибшего на Украине земляка появился в Улан-Удэ. На улице Бабушкина, 21 разместили баннер в честь лейтенанта Росгвардии Максима Концова, которому было присвоено звание Героя России посмертно. 
военнослужащие баннер спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Командующий 36-й общевойсковой армией стал почётным гражданином Улан-Удэ
Командующий 36-й общевойсковой армией стал почётным гражданином Улан-Удэ
Общество, 25.05.2022
Список почётных граждан Улан-Удэ пополнил генерал-лейтенант Валерий Солодчук
Бурятская актёрская студия ВСГАКИ отметила 20-летие
Бурятская актёрская студия ВСГАКИ отметила 20-летие
Общество, 25.05.2022
Закончили институт в своё время 19 человек, но в Бурятском драмтеатре сегодня остались только девять
В Бурятии появился ещё один баннер в честь погибшего на Украине военного
В Бурятии появился ещё один баннер в честь погибшего на Украине военного
Общество, 25.05.2022
Погибший в ходе спецоперации Игорь Москвитин посмертно награждён орденом Мужества
В Улан-Удэ ливнёвки готовят к летним дождям
В Улан-Удэ ливнёвки готовят к летним дождям
Общество, 25.05.2022
Работы должны завершить до конца июня
На Украине погиб 22-летний лейтенант из Бурятии
На Украине погиб 22-летний лейтенант из Бурятии
Общество, 25.05.2022
С погибшим в ходе спецоперации Даниилом Орловым простятся в Кабанске
В Бурятии с почестями встретили вернувшегося участника спецоперации
В Бурятии с почестями встретили вернувшегося участника спецоперации
Общество, 25.05.2022
Во время спецоперации военный из Бурятии получил контузию
В Улан-Удэ птицы вновь загадили памятник Пушкину
В Улан-Удэ птицы вновь загадили памятник Пушкину
Общество, 25.05.2022
Только недавно памятник отмыли от «обстрела» птиц
В Бурятию приехал телеведущий Дмитрий Киселёв
В Бурятию приехал телеведущий Дмитрий Киселёв
Общество, 25.05.2022
Дмитрий Киселёв покажет своим детям в Бурятии многообразие религий
В Бурятии засняли стадо изюбрей за трапезой
В Бурятии засняли стадо изюбрей за трапезой
Общество, 25.05.2022
Изюбри становятся частыми «моделями» объективов камер
В заповеднике в Бурятии зацвело очень редкое растение
В заповеднике в Бурятии зацвело очень редкое растение
Общество, 25.05.2022
Зацвёл обитатель подвижных песков побережий Байкала
В Бурятии состоится международный марафон «Чистый Байкал»
В Бурятии состоится международный марафон «Чистый Байкал»
Общество, 25.05.2022
В рамках марафона будет организована акция по уборке побережья озера
Иркутская область примет фестиваль казачьей культуры Сибири
Иркутская область примет фестиваль казачьей культуры Сибири
Общество, 25.05.2022
Мероприятие пройдёт в течение трёх дней августа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^