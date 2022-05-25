Погибший в ходе спецоперации Игорь Москвитин посмертно награждён орденом Мужества
На улице Комсомольская в городе Закаменск в Бурятии на доме установили большой баннер с изображением земляка Игоря Москвитина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Фотография появилась в местной группе «Закамна-инфо».
Москвитин Игорь Сергеевич был младшим сержантом, служил командиром отделения понтонного взвода. Он погиб 30 марта.
Игорь родился и вырос в селе Холтосон. У его родителей – воспитателя детского сада и горнорабочего-вахтовика – четыре сына. Эта крепкая, трудолюбивая семья в Холтосоне пользуется большим уважением. Родители с детства приучали сыновей к сельскому труду. Ребята с детства умеют косить, пахать, водить мотоцикл.
Игорь, ещё будучи школьником, овладел навыками вождения автомобиля. Он был спортивным, любил физкультуру, неоднократно становился чемпионом спортивных соревнований.
После окончания школы учился в Закаменском агропромышленном техникуме по специальности «Лесное дело».
В 2017 году был призван на срочную службу в армии, после чего заключил контракт.
Дома Игоря ждала любимая девушка, родные готовились к их скорой свадьбе.
Награждён орденом Мужества посмертно.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Закаменске в память о погибшем в ходе спецоперации Игоре Чупошеве также установили баннер. Финансовую помощь оказал местный предприниматель.
Первый баннер с именем погибшего на Украине земляка появился в Улан-Удэ. На улице Бабушкина, 21 разместили баннер в честь лейтенанта Росгвардии Максима Концова, которому было присвоено звание Героя России посмертно.
В Бурятии появился ещё один баннер в честь погибшего на Украине военного
Общество, Фото:
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Погибший в ходе спецоперации Игорь Москвитин посмертно награждён орденом Мужества
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