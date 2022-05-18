Ограничения начались с 24 февраля
Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 25 мая, сообщается на сайте Росавиации.
Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.
Ограничения на полёты устанавливают уже в 14-й раз. Как сообщал «Байкал-Daily», предыдущее ограничение было до 19 мая.
Росавиация продлила ограничения на полёты на юге страны до 25 мая
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