Росавиация продлила ограничения на полёты на юге страны до 25 мая

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Студент из Улан-Удэ создал бота, помогающего изучать бурятский язык Общество, «Однажды ко мне пришло понимание, что бурятский язык – это часть меня, моей семьи, и моего народа в целом. При этом огромная часть бурят не знают ни родного языка, ни своего происхождения, ни традиций и обычаев», - рассказывает Сергей Балдыханов