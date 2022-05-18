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Росавиация продлила ограничения на полёты на юге страны до 25 мая

Росавиация продлила ограничения на полёты на юге страны до 25 мая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ограничения начались с 24 февраля

Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 25 мая, сообщается на сайте Росавиации.

Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ограничения на полёты устанавливают уже в 14-й раз. Как сообщал «Байкал-Daily», предыдущее ограничение было до 19 мая
Росавиация авиаперевозки спецоперация на Украине

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