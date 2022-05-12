Полёты ограничили до середины мая
Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 19 мая, сообщается на сайте Росавиации.
Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты страны работают штатно.
Ограничения продлевают в 13-й раз. Первое из них было объявлено с 24 февраля по 2 марта.
Росавиация в 13-й раз продлила ограничения на полёты на юге страны
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