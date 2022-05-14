В Улан-Удэ проведут шахматный турнир, посвящённый Дню Пионерии

В соревнованиях примут участие школьники



В Бурятии с 21 по 22 мая состоится шахматный турнир, посвящённый Дню Пионерии. Соревнование проводится в городском шахматном клубе Улан-Удэ.



В турнире «А» принимают участие школьники до 13 лет (2010–2011 гг.р. и младше), до 15 лет (2008–2009 гг.р.), до 17 лет (2006–2007 гг.р.) и до 19 лет (2004–2005 гг.р.). В турнире «Б» сыграют школьники до 9 лет (2014 г. р и младше) и до 11 лет (2012–2013 гг.р.).



В турнире «А» победители определяются в абсолютном первенстве среди юношей и девушек и в категории до 13 лет. В турнире «Б» – в абсолютном первенстве среди мальчиков и девочек и в категории до 9 лет.



Регистрация участников турнира «Б» производится 21 мая с 9:00 до 9:45. Начало первого тура: в 10:00. Регистрация на турнир «А» пройдёт 21 мая с 14:00 до 14:45. Начало первого тура: в 15:00



Победители и призёры награждаются дипломами и денежными призами, сообщает федерация шахмат РБ.



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