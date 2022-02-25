В России приостановлена работа 11 аэропортов

Ограничения будут действовать до 2 марта



Из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине Россия с 24 февраля вводятся временные ограничения на полёты в ряд аэропортов на юге страны. Об этом сообщается на сайте Росавиации.



- Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орёл, Курск, Воронеж, Симферополь», — говорится в сообщении.



Пассажирам ближайших рейсов и встречающим не рекомендовали приезжать в аэропорты. Подчёркивается, что обо всех изменениях в расписании воздушных гаваней и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах и в соцсетях.



Позднее в Росавиации уточнили, что Орёл не входит в список аэропортов, работа которых ограничена на фоне военной операции из-за Донбасса, отметила «Парламентская газета».



Ранее также стало известно, что Россия с 24 февраля закрыла воздушное пространство для гражданской авиации на западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах. По данным ТАСС, Ростовскую воздушную зону также закрыли до 2 марта.



