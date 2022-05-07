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В школе райцентра Бурятии появилась «Парта Героя»

В школе райцентра Бурятии появилась «Парта Героя»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Парта установлена в память о старшем сержанте Бэликто Будаеве

В административном центре Иволгинского района Бурятии, в общеобразовательной школе №3 открыта «Парта Героя». На парту нанесено изображение участника спецоперации на Украине, уроженца Иволгинского района Бэликто Будаева, погибшего 7 марта при исполнении служебного долга.

- На мероприятии присутствовали представители администрации района и ветераны Иволгинской школы. Активисты «Боевого Братства» Бурятии также провели для учеников старших классов урок патриотического воспитания, который прошёл на базе местного музея истории Бурятии, - отметили в министерстве образования РБ.

Напомним, что в Бурятии размещают баннеры в память о погибших на Украине земляках. Один из них появился в Закаменске.
Бурятия Иволгинский район спецоперация на Украине патриотическое воспитание школа

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