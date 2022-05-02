Поздравления доставят почтальоны
По традиции накануне Дня Великой Победы почта России доставит ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам персональные поздравления, подписанные президентом Российской Федерации.
Со 2 по 7 мая почтальоны вручат около 614 000 поздравлений почётным адресатам по всей стране. В Бурятия почта России доставит 3064 письма.
- Сотрудники почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили поздравления независимо от того, где они находятся в праздничные дни. При необходимости специалисты Почты России будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если получателя не окажется дома, например, переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении ещё месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления, - сообщили в пресс-службе.
Письма почтальоны вручают адресатам лично, но без требования подписи о получении.
В Бурятии более трёх тысяч ветеранов получат поздравления президента
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