В Улан-Удэ ожидается небольшой снег







По республике ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северной половине - до умеренных. Ветер юго-западный 4-9 м/с, в отдельных районах до 16 м/с.



Температура ночью составит +1, -4, местами 6-11 градусов со знаком минус.

Днём воздух по Бурятии погреется +12, +17, по крайнему югу до +22, по северу при осадках +3, +8.

По данным Бурятгидрометцентра, 30 апреля в Улан-Удэ ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный - ночью слабый, днём до 9-14 м/с. Температура ночью около 0, днём прогреется до +15, +17 градусов тепла.