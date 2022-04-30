В Улан-Удэ ожидается небольшой снег

Температура днём прогреется до +15, +17 градусов тепла
По данным Бурятгидрометцентра, 30 апреля в Улан-Удэ ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный - ночью слабый, днём до 9-14 м/с. Температура ночью около 0, днём прогреется до +15, +17 градусов тепла.
По республике ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северной половине - до умеренных. Ветер юго-западный 4-9 м/с, в отдельных районах до 16 м/с.
Температура ночью составит +1, -4, местами 6-11 градусов со знаком минус.
Днём воздух по Бурятии погреется +12, +17, по крайнему югу до +22, по северу при осадках +3, +8.
Температура днём прогреется до +15, +17 градусов тепла
Апрель завершается ветреной погодой
В столице Бурятии ярко отметили День пожарной охраны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»
Пожилым людям рекомендовали использовать индивидуальные средства защиты
В Забайкальском национальном парке провели семинар
Посетителей призывают противопожарные правила
Специалисты призывают носить на руках детей, которые ещё неуверенно ходят самостоятельно
Мужчина избивал женщину в квартире и подъезде дома
Зарегистрировано уже более трёх тысяч участников
Участницы могут открыто говорить о своих проблемах, делиться опытом и получить помощь
Если у вас подошёл срок ревакцинации, поставьте прививку без промедления, призывают медики
Для девочки, которая уже пять лет борется с раком, необходимо собрать более 2,5 млн рублей
В городе проходят усиленные «собачьи» рейды
Вероятно, выпускник на пробном экзамене переволновался