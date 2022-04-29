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Семилетней улан-удэнке с острым лейкозом срочно нужна помощь

Семилетней улан-удэнке с острым лейкозом срочно нужна помощь
Общество,  Фото:предоставлено отцом девочки Антоном Заиграевым
Для девочки, которая уже пять лет борется с раком, необходимо собрать более 2,5 млн рублей

Родители семилетней улан-удэнки Ксюши Заиграевой обращаются за помощью к неравнодушным людям. Их дочери поставили страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Девочка уже пять лет борется с раком, сейчас она нуждается в реабилитации.

- За это время она перенесла несколько курсов химиотерапий, две трансплантации костного мозга и терапию CAR-T клетками. Спустя месяц после повторной трансплантации стало понятно, что организм девочки не принял донорский костный мозг. У Ксюши начались судороги, она лежала и смотрела в одну точку. Не могла поднять ни руки, ни ноги. Подтвердился вирусный энцефалит – воспаление головного мозга, - рассказали родители девочки.


Единственное, что могло спасти жизнь Ксюши, – новая пересадка костного мозга от донора-родственника. «Доливка» от мамы прошла успешно. Для полного или частичного восстановления движения, речи, глотания, памяти и мышления, возвращения независимости в быту Ксюше необходима длительная реабилитация в центре «Три сестры» в Москве.
Стоимость курса реабилитации – 2 538 000 рублей.

 
Сейчас ведётся сбор средств в социальных сетях, организованный коллективом конкурса «Миссис Бурятия», также родители обратились в благотворительные фонды.

Отец Ксюшы Антон Заиграев 11 апреля направил письменное обращение главе Бурятии Алексею Цыденов с просьбой о содействии. Письмо не осталось без внимания, и будет в ближайшее время рассмотрено министерством здравоохранения республики.

- С каждым днём, времени для сбора средств остаётся все меньше. Важна любая сумма, даже 50 и 100 рублей помогут Ксюше восстановиться, - обращаются к неравнодушным людям родители девочки.



Реквизиты:

Сбербанк (карта МИР) 2202201918835048
Получатель: Заиграев Антон Сергеевич
Мобильный банк: 89644004660

благотворительность

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