Семилетней улан-удэнке с острым лейкозом срочно нужна помощь







Единственное, что могло спасти жизнь Ксюши, – новая пересадка костного мозга от донора-родственника. «Доливка» от мамы прошла успешно. Для полного или частичного восстановления движения, речи, глотания, памяти и мышления, возвращения независимости в быту Ксюше необходима длительная реабилитация в центре «Три сестры» в Москве.

Стоимость курса реабилитации – 2 538 000 рублей.







Сейчас ведётся сбор средств в социальных сетях, организованный коллективом конкурса «Миссис Бурятия», также родители обратились в благотворительные фонды.



Отец Ксюшы Антон Заиграев 11 апреля направил письменное обращение главе Бурятии Алексею Цыденов с просьбой о содействии. Письмо не осталось без внимания, и будет в ближайшее время рассмотрено министерством здравоохранения республики.



- С каждым днём, времени для сбора средств остаётся все меньше. Важна любая сумма, даже 50 и 100 рублей помогут Ксюше восстановиться, - обращаются к неравнодушным людям родители девочки.



Сейчас ведётся сбор средств в социальных сетях, организованный коллективом конкурса «Миссис Бурятия», также родители обратились в благотворительные фонды.Отец Ксюшы Антон Заиграев 11 апреля направил письменное обращение главе Бурятии Алексею Цыденов с просьбой о содействии. Письмо не осталось без внимания, и будет в ближайшее время рассмотрено министерством здравоохранения республики.- С каждым днём, времени для сбора средств остаётся все меньше. Важна любая сумма, даже 50 и 100 рублей помогут Ксюше восстановиться, - обращаются к неравнодушным людям родители девочки.





Реквизиты:

Родители семилетней улан-удэнки Ксюши Заиграевой обращаются за помощью к неравнодушным людям. Их дочери поставили страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Девочка уже пять лет борется с раком, сейчас она нуждается в реабилитации.- За это время она перенесла несколько курсов химиотерапий, две трансплантации костного мозга и терапию CAR-T клетками. Спустя месяц после повторной трансплантации стало понятно, что организм девочки не принял донорский костный мозг. У Ксюши начались судороги, она лежала и смотрела в одну точку. Не могла поднять ни руки, ни ноги. Подтвердился вирусный энцефалит – воспаление головного мозга, - рассказали родители девочки.