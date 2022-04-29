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Ещё 39 человек заболели коронавирусом в Бурятии

Ещё 39 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заболеваемость COVID-19 в республике остаётся на невысоких позициях

В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 39 человек, заболевших коронавирусом. Это на шесть меньше, чем днём ранее.

Так, если вчера выявили 39 новых ковид-больных, позавчера их было 45, до этого 41, а до этого заболеваемость и вовсе резко падала вниз – всего 11 и 17 заболевших за сутки. Но на таком минимальном уровне Бурятии пока не удаётся продержаться.

Заболеваемость в целом значительно снизилась по стране. Так, в Туве на днях и вовсе выявили всего одного заболевшего, а в Магаданской области – двух.

Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии за всё время на сегодня составляет 135 932. Из них 44% (60 076) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии умерли от коронавируса 3005 жителей Бурятии.

Накануне в республике скончались двое больных ковидом. В отличие от других регионов, в Бурятии почему-то не раскрывают возраст умерших. Так что о них власти сообщили лишь сухие цифры: «в возрасте до 65 лет - 1 человек, старше 65 лет – 1 человек». Отметим, позавчера также было два летальных исхода.

На утро 29 апреля в стационарах получают лечение 176 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 15 человек.

42 больных лежат в отделениях реанимации, из них семь – на ИВЛ.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 344 человека. Это на 12 меньше, чем было днём ранее.

Ситуация с коронавирусом улучшилась настолько, что накануне главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев впервые за долгое время выпустил обращение к жителям, не связанное с ковидом. Ханхареев призвал отказаться от выездов на природу, но не из-за риска распространения болезни, а из-за клещей. 
коронавирус профилактика

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