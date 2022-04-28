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Главный санврач Бурятии выпустил обращение к жителям, но не ковидное

Главный санврач Бурятии выпустил обращение к жителям, но не ковидное
Власть, 
Сергей Ханхареев отговаривает от поездок на природу

В последние два года главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев не раз обращался к жителям. Все эти обращения были связаны с коронавирусом: к примеру, ранее Ханхареев призывал сидеть дома, не ходить по гостям, не посещать массовые мероприятия или же поставить вакцину от ковида. Сегодня он вновь в своём обращении призывает жителей отказаться от поездок на природу, но уже не из-за риска распространения коронавируса.

На этот раз причина в клещах. В Бурятии растёт число жителей, покусанных клещами.

- В республике набирает обороты сезон активности клещей. На сегодняшний день зарегистрировано 118 случаев укусов клещей, из них 30% - это дети. В большинстве случаев укусы клещей отмечались на территориях ДНТ, СНТ, в населённых пунктах в Кабанском, Заиграевском, Тарбагатайском, Иволгинском районах и в Улан-Удэ. Впереди у нас майские праздники, многие будут планировать отдых на природе, хозяйственные работы на приусадебных участках. Сейчас лучше не выезжать на природу без особой причины, в том числе ещё и в связи со сложившейся лесопожарной обстановкой в республике. Это поможет предотвратить нежелательные последствия и защитить себя и своих близких, - говорится в сегодняшнем обращении Сергея Ханхареева.

Он также призвал защититься от клещевого вирусного энцефалита, поставив прививки в поликлиниках.

- Хочу обратить внимание, что по-прежнему актуальными остаются профилактические прививки против клещевого энцефалита. На сегодня привито 30 тысяч жителей республики, в том числе 20 тысяч детей. Прививочная кампания продолжается, в связи с чем призываю всех пройти вакцинацию и обезопасить себя, - обратился главный санврач по Бурятии.

клещи Роспотребнадзор

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