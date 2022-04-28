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В Улан-Удэ стало известно, когда начнётся сезон фонтанов

В Улан-Удэ стало известно, когда начнётся сезон фонтанов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сейчас фонтаны приводят в надлежащий вид после зимы

В Улан-Удэ городские фонтаны запустят к 1 мая. Сейчас идёт подготовка фонтанов к летнему сезону, их моют и производят мелкий ремонт, сообщили в администрации города.

- Сейчас проведено обследование фонтанов, определён перечень необходимых работ. В основном это пусконаладочные работы, осмотр и ремонт насосов, трубопроводов, а также приведение внешнего вида в надлежащее состояние. На фонтане на аллее Славы мы видим механическое повреждение сколотого гранита, которое тоже потребует замены, а также необходимы лакокрасочные работы, как самого оборудования, так и внешнего вида объекта, - пояснил директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Владимир Соснин.



На сегодняшний день работы выполнены на трёх фонтанах: на «Арбате», Мемориале Победы и площади Славы. Они будут запущены к 1 мая, также планируется запустить сухой фонтан на площади Революции.

До 9 мая комбинат по благоустройству запустит все 17 городских фонтанов.
благоустройство фонтан

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