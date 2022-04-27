Шашист из Бурятии поедет на чемпионат мира

Александр Халтагаров стал чемпионом России
На чемпионате России по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата спортсмен из Бурятии Александр Халтагаров завоевал золотую медаль.
Участниками чемпионата стали 24 спортсмена из 10 регионов страны. В том числе участвовали победители и призёр прошлых лет.
- Александр, помимо золотой медали, получил право представлять нашу страну на чемпионате мира по шашкам, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
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