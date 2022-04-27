Шашист из Бурятии поедет на чемпионат мира



- Александр, помимо золотой медали, получил право представлять нашу страну на чемпионате мира по шашкам, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.





На чемпионате России по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата спортсмен из Бурятии Александр Халтагаров завоевал золотую медаль.Участниками чемпионата стали 24 спортсмена из 10 регионов страны. В том числе участвовали победители и призёр прошлых лет.