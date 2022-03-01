В Бурятии запустили «горячую линию» для родственников военных

Бурятский омбудсмен встретилась с родителями, чей сын попал в госпиталь с ранением



С 1 марта в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии начинает работу телефон «горячей линии» для жителей, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции на Украине.



Обращения принимаются по телефону 8 3012 379300, а также по электронной почте priem_upch@govrb.ru.



- Уполномоченным по правам человека России Татьяной Москальковой ведётся работа по установлению контактов с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины. Она направлена для взаимодействия в гуманитарном направлении, взаимной помощи в части установления нахождения военнослужащих и проверке условий содержания военнопленных, - сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии.



Глава республики Алексей Цыденов находится на постоянной связи с руководством военных подразделений Бурятии. Правительство республики заверяет, что будет оказывать помощь родным военнослужащих.



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова 1 марта встретилась с родителями, чей сын находится сейчас на службе.



- Вчера он звонил родителям и сообщал, что находится в госпитале с ранением. В аппарат уполномоченного принято их заявление, которое в дальнейшем будет отрабатываться с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и министерством обороны РФ с целью дальнейшего информирования родственников о состоянии военнослужащего, - сообщила Юлия Жамбалова.





