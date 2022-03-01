 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

В Бурятии запустили «горячую линию» для родственников военных

В Бурятии запустили «горячую линию» для родственников военных
Общество,  Фото:pixabay.com
Бурятский омбудсмен встретилась с родителями, чей сын попал в госпиталь с ранением

С 1 марта в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии начинает работу телефон «горячей линии» для жителей, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции на Украине.

Обращения принимаются по телефону 8 3012 379300, а также по электронной почте priem_upch@govrb.ru.

- Уполномоченным по правам человека России Татьяной Москальковой ведётся работа по установлению контактов с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины. Она направлена для взаимодействия в гуманитарном направлении, взаимной помощи в части установления нахождения военнослужащих и проверке условий содержания военнопленных, - сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии.

Глава республики Алексей Цыденов находится на постоянной связи с руководством военных подразделений Бурятии. Правительство республики заверяет, что будет оказывать помощь родным военнослужащих.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова 1 марта встретилась с родителями, чей сын находится сейчас на службе.

- Вчера он звонил родителям и сообщал, что находится в госпитале с ранением. В аппарат уполномоченного принято их заявление, которое в дальнейшем будет отрабатываться с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и министерством обороны РФ с целью дальнейшего информирования родственников о состоянии военнослужащего, - сообщила Юлия Жамбалова.


военнослужащие Украина

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии запустили «горячую линию» для родственников военных
В Бурятии запустили «горячую линию» для родственников военных
Общество, 01.03.2022
Бурятский омбудсмен встретилась с родителями, чей сын попал в госпиталь с ранением
Праздник «Зимние забавы в Чивыркуе» пройдёт в Бурятии
Праздник «Зимние забавы в Чивыркуе» пройдёт в Бурятии
Общество, 01.03.2022
В Забайкальском национальном парке состоятся соревновании по подлёдному лову
В Бурятии пройдёт первый турнир по гольфу на льду Байкала
В Бурятии пройдёт первый турнир по гольфу на льду Байкала
Общество, 01.03.2022
Власти заявляют, что надеются привлечь путешественников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
ЮНЕСКО отменила поездку на Байкал
ЮНЕСКО отменила поездку на Байкал
Общество, 01.03.2022
Международный эксперт скоро покинет Иркутскую область
В Бурятии стало меньше детей-сирот
В Бурятии стало меньше детей-сирот
Общество, 01.03.2022
По сравнению с 2012 годом число сирот снизилось в 2,5 раза
В Бурятии представители «Боевого братства» провели урок мужества
В Бурятии представители «Боевого братства» провели урок мужества
Общество, 01.03.2022
Ребята попробовали разбирать и собирать автомат
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19 среди школьников
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19 среди школьников
Общество, 01.03.2022
Главный санврач Бурятии напомнил, что COVID-19 никуда не ушёл
Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры
Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры
Общество, 01.03.2022
Очередное ограничение ввели для России в связи с ситуацией на Украине
Десантники-пожарные в Бурятии отработали спуски с вертолёта
Десантники-пожарные в Бурятии отработали спуски с вертолёта
Общество, 01.03.2022
Учёбу проходят 40 человек из разных авиаотделений Бурятии
Глава Бурятии: «США всю жизнь видит Советский Союз и Россию как противника»
Глава Бурятии: «США всю жизнь видит Советский Союз и Россию как противника»
Общество, 01.03.2022
Алексей Цыденов поднял темы возникновения НАТО, введения антироссийских санкций и текущей ситуации с Украиной
В Бурятии сняли клип о древней традиции встречи лебедей
В Бурятии сняли клип о древней традиции встречи лебедей
Общество, 01.03.2022
Это новая песня Дандара Бадлуева «Хун Гоо дор»
В Улан-Удэ состоится презентация поэтического сборника Есугея Сындуева
В Улан-Удэ состоится презентация поэтического сборника Есугея Сындуева
Общество, 01.03.2022
В Национальной библиотеке пройдёт встреча с самим поэтом
В Улан-Удэ начали позже включать и раньше выключать фонари
В Улан-Удэ начали позже включать и раньше выключать фонари
Общество, 01.03.2022
В столице Бурятии изменился график работы уличного освещения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^