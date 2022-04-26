В Бурятии призвали защитить учителей от хамских выходов учеников

На днях в улан-удэнской школе пятиклассник истошно орал на учительницу



В Улан-Удэ произошёл очередной неприятный инцидент между педагогом и учеником, видео опубликовал Babr Mash | Бабр Мэш.



В школе №26 учитель на уроке биологии заметила, что ученик играет в планшет и забрала гаджет на время учебного процесса и попросила сесть на место.



Как видно из видео, которое засняли одноклассники ученика, это в буквально вывело пятиклассника из себя. Он начал громко орать на педагога, при этом пытаясь отобрать свой планшет у нее из рук.



- Быстро отдали, я вам сказал, чё глухая, что ли? - истошно орал ученик, отбивая рукой по учительскому столу.



Инцидент сегодня обсудили на сессии Народного Хурала. Депутат Виктор Малышенко поднял вопрос о мерах защиты учителей.



- Вчера опять по местному телевидению показали ролик про хамское поведение школьника. Учитель у ученика забрал планшет, потому что он сидел на уроках и занимался какой-то ерундой. Но скажите мне, у нас вообще есть какие-то меры поддержки по защите наших учителей, которые добросовестно работают в школе от таких вот «недоучеников» и их родителей, которые приходят защищать их, вместо того, чтобы нормально воспитать своих детей? – задался вопросом Малышенко.



Позже ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Она отметила, что нет универсальных законов, которые помогли бы в таких случаях.



- Прежде всего нужно работать с семьёй, с родителями, - ответила Юлия Жамбалова.

