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В Улан-Удэ показали премьеру спектакля о музыке 60-х и 70-х годов

В Улан-Удэ показали премьеру спектакля о музыке 60-х и 70-х годов
Общество,  Фото:Александра Данилова
Это концерт-воспоминание о той эпохе, о тех людях и, конечно, о легендарных исполнителях песен

22 и 23 апреля в Русском драматическом театре имени Бестужева прошла премьера музыкального спектакля народного артиста Бурятии Сергея Васильева «Звёзды любви» (12+), сообщили в пресс-службе театра. 

Музыкальный спектакль «Звёзды любви» посвящён советской музыке 60-х и 70-х годов. В исполнении артистов Русского драматического театра звучат любимые песни: «Два берега», «А у нас во дворе», «Королева красоты», «Проснись и пой», «Шагает солнце по бульварам», «Последняя электричка», «Ландыши», «Весна идёт», «Ты говоришь мне о любви» и многие другие.

Это концерт-воспоминание о той эпохе, о тех людях и, конечно, о легендарных исполнителях этих песен: Ларисе Мондрус, Елене Камбуровой, Валерии Ободзинском, Муслиме Магомаеве, Майе Кристалинской, Эдите Пьеха и т.д. Портреты артистов – «звёзд любви» того времени – сопровождают музыкально-театральное действо.


Зрители тепло приняли концерт и оставляли восхищенные отзывы и благодарности его авторам:

«Зажигательно, весело, очень тепло и позитивно! Браво актерам и всем создателям постановки! Настроение создано, музыка звучит, душа поёт!»

«Какие же вы всё-таки молодцы, что устроили зрителям такой грандиозный праздник! Это было очень и очень круто! Особенно Иван Бузунов, Светлана Полянская, Олечка Кудряшова! В полнейшем восторге от выступления Лизы Михайловой, это было круто и очень смешно! Хорошее настроение на предстоящую неделю обеспечили, а это нам всем сейчас так необходимо. Тем более старые песни, такие близкие, родные и душевные для нас».

«Огромное спасибо за сегодняшнюю программу, были на премьере, удачная постановка концерта. Девушка, которая пела «Кто тебя выдумал, звездная страна» была очень органична в своём исполнении. Всем актерам огромное спасибо за премьеру, за настроение!!! Всем советую посетить».

«Это просто вау! Все супер! Море эмоций. Музыка до мурашек. Были слезы, была улыбка. Танцевал даже. Вокал выше всего. Но, когда Иван Бузунов запел Магомаева, моё сердце остановилось. Спасибо Сергею Васильеву за поставку. В мае приду ещё раз и приведу кучу друзей. Музыка 60-х и 70-х – это целая эпоха. Браво всем!»

«Премьера бомба, супер эмоции у нас и наших мам!!! Сергей Александрович, спасибо за замечательную постановку!!! Я вас всех люблю!!!!»

«Премьера супер! Всем советую! Берите с собой мамочек, бабушек, теть – вы доставите им массу удовольствия!»

«Песни 60-х – полный восторг! А как артисты поют, – просто великолепно!»
спектакль Русский драмтеатр

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