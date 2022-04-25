Коммунисты призвали переместить V с памятника Ленину в Улан-Удэ

На сегодняшней сессии Народного Хурала Бурятии на «часе заявлений» первым выступил представитель партии КПРФ Баир Цыренов. Он обратился к коллегам с просьбой переместить огромный баннер с буквой V с памятника Владимиру Ленину, что на площади Советов. Коммунист дал понять, что не имеет ничего против самого баннера, но счёл неуместным только его месторасположение.
- Можно было ему найти другое место. Обычно баннеры на праздники вешают на здание мэрии, на щитах. Давайте не будем создавать такой прецедент, как использование памятников не по назначению. Памятники – это памятники, места для баннеров – это места баннеров. Поэтому мы официально призываем власть, давайте этот вопрос решим. Сначала там была буква Z, сегодня буква V. Мы призываем, давайте этот вопрос решим в правильном русле – переместим баннер. Мы будем рады, если эти баннеры действительно будут поддерживать близких, семьи, родственников, - сказал Баир Цыренов.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 16 апреля на памятнике Ленину висел баннер с буквой Z, сегодня ранним утром обнаружили, что его повредили неизвестные. Однако баннер оперативно заменили, вывесив на постаменте памятника новый триколор с символом V.
В комитете городского хозяйства заявили, что новый баннер был ранее подготовлен для замены по просьбе жён военнослужащих Восточного военного округа.
Буква Z является неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. V – ещё один знак отличия на российской военной технике, участвующей в спецоперации. В начале марта Минобороны России объясняло, что Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
Справка:
Административная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ, составляет: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для граждан, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей — для должностных лиц, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.
Буква Z является неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. V – ещё один знак отличия на российской военной технике, участвующей в спецоперации. В начале марта Минобороны России объясняло, что Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
Справка:
Административная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ, составляет: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для граждан, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей — для должностных лиц, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.