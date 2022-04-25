Коммунисты призвали переместить V с памятника Ленину в Улан-Удэ





В комитете городского хозяйства заявили, что новый баннер был ранее подготовлен для замены по просьбе жён военнослужащих Восточного военного округа.



Буква Z является неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. V – ещё один знак отличия на российской военной технике, участвующей в спецоперации. В начале марта Минобороны России объясняло, что Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».



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Административная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ, составляет: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для граждан, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей — для должностных лиц, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

