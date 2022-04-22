Маршруты патрулирования будут приближены к храмам
В выходные православные верующие отметят один из главных праздников - Пасху. В праздничные дни Госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением. 23 и 24 апреля маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к храмам, где пройдут праздничные службы.
В пасхальную ночь автоинспекторы уделят особое внимание водителям, чтобы пресечь факты управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, в столице Бурятии в воскресенье состоится массовая проверка водителей. На магистральных улицах Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.
О водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, либо будучи лишёнными права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 29-29-99 или 102.
В Бурятии ГИБДД усилит контроль на дорогах в Пасху
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