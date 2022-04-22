В Бурятии ГИБДД усилит контроль на дорогах в Пасху

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Маршруты патрулирования будут приближены к храмам



В выходные православные верующие отметят один из главных праздников - Пасху. В праздничные дни Госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением. 23 и 24 апреля маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к храмам, где пройдут праздничные службы.



В пасхальную ночь автоинспекторы уделят особое внимание водителям, чтобы пресечь факты управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Кроме того, в столице Бурятии в воскресенье состоится массовая проверка водителей. На магистральных улицах Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.



О водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, либо будучи лишёнными права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 29-29-99 или 102.

