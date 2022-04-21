В Бурятии детям военных, погибших на Украине, оплатят учёбу в любом вузе

Власти республики разработали свои меры поддержки семьям погибших военных
Детям военнослужащих, погибших на Украине, обеспечат оплату учёбы в вузах, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Глава объявил об этом 21 апреля на очной сессии «Медиашколы: Дальневосточный репортёр», сообщили в пресс-службе правительства республики.
- Действительно, у нас очень много ребят, как молодых, так и зрелых, принимают участие в спецоперации на Украине. В Бурятии большая концентрация военных частей и подразделений, это 36 армия, танковый, стрелковый взводы, 11 ДШБ - многие служат по контракту и сейчас выполняют задачу по обеспечению стратегической безопасности нашей страны и защите жизни людей. К сожалению, живыми возвращаются не все, - отметил Алексей Цыденов.
Существуют выплаты правительства РФ и минобороны России, но республика дополнительно разработала свои меры поддержки.
- У многих военнослужащих есть дети. Мы приняли решение, посовещавшись с родственниками погибших героев, и решили, что будем помогать с детьми: принимать детей без очереди, на их выбор, в любую школу, в любой детский сад. Мы подготовили такой законопроект, и на сессии Народного Хурала в понедельник его будут рассматривать. А когда дети вырастут, пойдут в вузы. Если не попадут на бюджетное место, то неважно, в каком вузе он захочет учиться, мы оплатим каждому обучение из республиканского бюджета, - отметил Алексей Цыденов.
Он отметил, что эти меры поддержки относятся и детям военнослужащих, погибших при боевых действиях в Сирии.
Во время дискуссии заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов спросил у Алексея Цыденова, как республика увековечит имена своих героев. Глава республики рассказал, что в школе каждого воина создают уголок памяти.
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Алексей Цыденов рассказал о подвигах военнослужащих. Он вспоминал о героическом подвиге Балдана Цыдыпова, который спас более 150 своих сослуживцев. Руководство Бурятии просит присвоить ему звание Героя России за мужество, смелость и отвагу, проявленные во время спецоперации на Украине. Алексей Цыденов уже направил соответствующее обращение министру обороны Сергею Шойгу.
В Бурятии детям военных, погибших на Украине, оплатят учёбу в любом вузе
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