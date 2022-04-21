 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

20 апреля

Популярное

В Бурятии детям военных, погибших на Украине, оплатят учёбу в любом вузе

В Бурятии детям военных, погибших на Украине, оплатят учёбу в любом вузе
Общество,  Фото:pixabay.com
Власти республики разработали свои меры поддержки семьям погибших военных

Детям военнослужащих, погибших на Украине, обеспечат оплату учёбы в вузах, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Глава объявил об этом 21 апреля на очной сессии «Медиашколы: Дальневосточный репортёр», сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Действительно, у нас очень много ребят, как молодых, так и зрелых, принимают участие в спецоперации на Украине. В Бурятии большая концентрация военных частей и подразделений, это 36 армия, танковый, стрелковый взводы, 11 ДШБ - многие служат по контракту и сейчас выполняют задачу по обеспечению стратегической безопасности нашей страны и защите жизни людей. К сожалению, живыми возвращаются не все, - отметил Алексей Цыденов.

Существуют выплаты правительства РФ и минобороны России, но республика дополнительно разработала свои меры поддержки.

- У многих военнослужащих есть дети. Мы приняли решение, посовещавшись с родственниками погибших героев, и решили, что будем помогать с детьми: принимать детей без очереди, на их выбор, в любую школу, в любой детский сад. Мы подготовили такой законопроект, и на сессии Народного Хурала в понедельник его будут рассматривать. А когда дети вырастут, пойдут в вузы. Если не попадут на бюджетное место, то неважно, в каком вузе он захочет учиться, мы оплатим каждому обучение из республиканского бюджета, - отметил Алексей Цыденов.

Он отметил, что эти меры поддержки относятся и детям военнослужащих, погибших при боевых действиях в Сирии.

Во время дискуссии заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов спросил у Алексея Цыденова, как республика увековечит имена своих героев. Глава республики рассказал, что в школе каждого воина создают уголок памяти.

В честь Героя России Максима Концова назовут квартал в его родном Улан-Удэ.

Алексей Цыденов рассказал о подвигах военнослужащих. Он вспоминал о героическом подвиге Балдана Цыдыпова, который спас более 150 своих сослуживцев. Руководство Бурятии просит присвоить ему звание Героя России за мужество, смелость и отвагу, проявленные во время спецоперации на Украине. Алексей Цыденов уже направил соответствующее обращение министру обороны Сергею Шойгу.
военнослужащие вузы спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельская школа переполнена в шесть раз
В Бурятии сельская школа переполнена в шесть раз
Общество, 21.04.2022
Школа, которую включали в число лучших в стране, вынуждена вести занятия в три смены
В Улан-Удэ осуждённые мастерили подснежники
В Улан-Удэ осуждённые мастерили подснежники
Общество, 21.04.2022
В женской колонии устроили конкурс поделок
В Иркутске приготовят 25-метровую сосиску для горожан
В Иркутске приготовят 25-метровую сосиску для горожан
Общество, 21.04.2022
Жителей и гостей города приглашают на дегустацию

В Улан-Удэ рассказали о «колдовстве» артистки Должин Тангатовой
В Улан-Удэ рассказали о «колдовстве» артистки Должин Тангатовой
Общество, 21.04.2022
На новой сцене Бурдрама артистка продемонстрировала свой дар визуализации
В Улан-Удэ проверяют праздничную иллюминацию
В Улан-Удэ проверяют праздничную иллюминацию
Общество, 21.04.2022
Столица Бурятии готовится к майским праздникам
Министр культуры Бурятии вручила награды учёным
Министр культуры Бурятии вручила награды учёным
Общество, 21.04.2022
Наградили редакционную комиссию календарь знаменательных и памятных дат Бурятии
Росгидромет прогнозирует пожароопасную обстановку в Бурятии в мае
Росгидромет прогнозирует пожароопасную обстановку в Бурятии в мае
Общество, 21.04.2022
Такой же прогноз касается юга Иркутской области
В Улан-Удэ у Гостиных рядов ликвидировали тополя
В Улан-Удэ у Гостиных рядов ликвидировали тополя
Общество, 21.04.2022
В мэрии заявили, что удалённые тополя были больны
Ледовый дворец в Улан-Удэ откроют в этом году
Ледовый дворец в Улан-Удэ откроют в этом году
Общество, 21.04.2022
В Бурятии в этом году построят 15 спортивных объектов
Артист из Бурятии стал лауреатом премии «Золотая маска»
Артист из Бурятии стал лауреатом премии «Золотая маска»
Общество, 21.04.2022
Престижную театральную премию вручили Михаилу Пирогову
Жители Бурятии просят Алексея Цыденова продлить майские выходные
Жители Бурятии просят Алексея Цыденова продлить майские выходные
Общество, 21.04.2022
Ранее Госдума приняла решение по длительности майских праздников
На Украине ламы из Бурятии провели молебен для военных
На Украине ламы из Бурятии провели молебен для военных
Общество, 21.04.2022
Молебен устроили прямо в полевом лагере
МВД по Бурятии рассказало о заботливых полицейских
МВД по Бурятии рассказало о заботливых полицейских
Общество, 21.04.2022
Полицейские привезли улан-удэнцу загранспорт на дом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^