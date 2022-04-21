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В Улан-Удэ стартовала очная сессия проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортёр»

В Улан-Удэ стартовала очная сессия проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортёр»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Отдельную площадку провёл Алексей Цыденов

Бурятия стала финальной площадкой четвёртого набора «Медиашколы: Дальневосточный репортер». В Улан-Удэ 20-23 апреля проходит очная сессия проекта. Отдельную площадку очной сессии провёл глава Бурятии Алексей Цыденов.

Для журналистов, блогеров и пресс-секретарей выступят руководители ведущих СМИ России, эксперты в области медиа и пиара. В Бурятию прибыли 52 представителя СМИ и медиа отрасли со всех регионов ДФО, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Мы очень рады в эти дни принять Медиашколу у себя в Бурятии. Что касается в целом, глобально, для чего нужны такие проекты: глава Бурятии, правительство республики и руководство федерального уровня стимулирует власти и правительство быть открытыми, быть в прямом диалоге с жителями. Конечно же, вот такие форумы позволяют изучать лучшие практики взаимодействия коммуникаций с жителями: как через средства массовой информации, так и напрямую в социальных сетях. Основная задача – это чтобы у нас жители получали оперативно, быстро достоверную информацию: не только получали информацию, но и были услышаны, - отметила заместитель руководителя администрации главы Бурятии - председатель комитета по информационной политике Ирина Доржиева.

Выпускникам медиашколы вручили сертификаты о повышении квалификации заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов и глава Бурятии Алексей Цыденов.

- С начала работы проекта начало формироваться медиасообщество, даже на уровне пресс-служб, и это сильно повысило качество их ежедневной работы. И этот эффект оказался этот зачастую более важным, чем сами знания. А от спикеров мы, во-первых, получаем энергетику, во-вторых, это введение в повестку и получение понимания актуальных проблем. Это самый главный бэкграунд, который я выношу из этого общения, а он бесконечный, - рассказал руководитель проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер», руководитель дирекции информационных проектов НКО «Фонд развития социальных инициатив» Алексей Бабков.

Интерактивные занятия, мастер-классы и семинары проводят ведущие спикеры: заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина, руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов, руководитель региональной редакции «РИА Новости» Юлия Оглоблина, адвокат по правовым вопросам в области медиа Галина Антонец, руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова.
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