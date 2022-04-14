За сутки госпитализировали менее 20 больных ковидом
За минувшие сутки коронавирус в Бурятии выявили у 63 человек. Это на 11 больше, чем днём ранее.
Так, до этого два дня суточный прирост держался ниже отметки «60» (52 и 59 заболевших), так что накануне заболеваемость слегка поднялась. Впрочем, показатели всё равно остаются невысокими, для сравнения, ровно месяц назад выявляли более 300 заразившихся.
За всё время в Бурятии зарегистрировано 135 362 случая заражений COVID-19. Из них 44% (59 822) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 2988 жителей Бурятии.
За минувшие сутки скончались двое больных коронавирусом (оба были старше 65 лет). Показатели смертности остаются примерно на одном уровне: позавчера был один летальный исход, два дня до этого – по два.
На утро 14 апреля в стационарах лечатся 243 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего 15 человек.
52 пациента находятся в отделениях реанимации, из них 12 – на ИВЛ.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 365 человек. Это на 18 меньше, чем днём ранее.
На сегодня завершили первичную вакцинацию от коронавируса 473 844 жителя Бурятии (65,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию завершили 146 686 человек.
В Бурятии ещё два человека скончались от коронавируса
Общество, Фото:
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