В Улан-Удэ спасатели следят, чтобы горожане не выходили на лёд

На водоёмах проходят рейды по недопущению выхода на лёд
8 апреля сотрудники поисково-спасательной службы управления по чрезвычайным ситуациям, комиссии по делам несовершеннолетних, УМВД по г. Улан-Удэ провели плановый рейд по недопущению выхода на лёд.
С отдыхающими на береговой линии и рыбаками были проведены профилактические беседы и вручены памятки о правилах поведения на льду.
- Такие рейды проводятся каждую неделю, потому что с наступлением весенней погоды на городских водоемах активно тает лёд. Еще более разрушительные действия на него оказывает усиливающееся весной течение воды, которое подтачивает его снизу. С каждым днём он становится всё более пористым, рыхлым и слабым, - рассказал заместитель начальника поисково-спасательной службы управления по ЧС Иван Балаганский.
Спасатели отмечают, что весенний лёд резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний - под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний - сразу проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.
Как сообщал вчера «Байкал-Daily», смертельная трагедия уже произошла в Улан-Удэ - женщина погибла, провалившись под хрупкий весенний лёд на реке Уда. Это случилось вечером 7 апреля. Тело утонувшей женщины обнаружили ниже по течению.
Спасатели в очередной раз обращают внимание на то, что в весенний период ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Выходить на отдаленные водоемы;
- Переправляться через реку в период ледохода;
- Подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу;
- Собираться на мостах, плотинах и запрудах;
- Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоёма, ходить по льдинам и кататься на них.
- Отпускать детей на лёд без присмотра! Обязанность каждого родителя – сделать все возможное, чтобы предостеречь детей от происшествий на воде, которые нередко заканчиваются трагически.
Единый номер экстренных служб: 112.
В Улан-Удэ спасатели следят, чтобы горожане не выходили на лёд
Общество, Фото:
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