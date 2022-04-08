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В Улан-Удэ спасатели следят, чтобы горожане не выходили на лёд

В Улан-Удэ спасатели следят, чтобы горожане не выходили на лёд
Общество,  Фото:пресс-служба мэрии г.Улан-Удэ
На водоёмах проходят рейды по недопущению выхода на лёд

8 апреля сотрудники поисково-спасательной службы управления по чрезвычайным ситуациям, комиссии по делам несовершеннолетних, УМВД по г. Улан-Удэ провели плановый рейд по недопущению выхода на лёд.

С отдыхающими на береговой линии и рыбаками были проведены профилактические беседы и вручены памятки о правилах поведения на льду.

- Такие рейды проводятся каждую неделю, потому что с наступлением весенней погоды на городских водоемах активно тает лёд. Еще более разрушительные действия на него оказывает усиливающееся весной течение воды, которое подтачивает его снизу. С каждым днём он становится всё более пористым, рыхлым и слабым, - рассказал заместитель начальника поисково-спасательной службы управления по ЧС Иван Балаганский.

Спасатели отмечают, что весенний лёд резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний - под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний - сразу проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.

Как сообщал вчера «Байкал-Daily», смертельная трагедия уже произошла в Улан-Удэ - женщина погибла, провалившись под хрупкий весенний лёд на реке Уда. Это случилось вечером 7 апреля. Тело утонувшей женщины обнаружили ниже по течению.

Спасатели в очередной раз обращают внимание на то, что в весенний период ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Выходить на отдаленные водоемы;

- Переправляться через реку в период ледохода;

- Подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу;

- Собираться на мостах, плотинах и запрудах;

- Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоёма, ходить по льдинам и кататься на них.

- Отпускать детей на лёд без присмотра! Обязанность каждого родителя – сделать все возможное, чтобы предостеречь детей от происшествий на воде, которые нередко заканчиваются трагически.

Единый номер экстренных служб: 112.
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