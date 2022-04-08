Забайкальские военные одержали победу в окружных конкурсах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Экипажи танков и БМП стали лучшими на «Танковом биатлоне» и «Суворовском натиске»



На полигоне Борзя-Новая в Забайкальском крае завершился окружной этап сразу двух конкурсов профессионального мастерства, среди военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа.



- Состязания проводились в несколько этапов. Экипажи танков и БМП в течение нескольких недель выявляли лучших в индивидуальной гонке, физической подготовке, выполнении учебно-боевых задач, а также в выполнении нормативов по отдельным дисциплинам боевой подготовки, - сообщает пресс-служба ВВО.



В рамках эстафетной гонки «Танкового биатлона» военнослужащие соревновались в вождении боевых машин на скоростных участках танковой трассы, преодолении искусственных препятствий в виде змейки, косогора, эскарпа, противотанкового рва, колейного моста и стрельбе из основного и дополнительного вооружения танков Т-72Б. В итоге лучшими среди экипажей танков стали военнослужащие общевойскового учебного центра ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае.



Экипажи БМП-2 выявляли лучших на специально подготовленной трассе общей протяжённостью около 4 км с выполнением стрельб по различным мишеням на удалении от 900 до 2200 метров. При выполнении заездов команды также преодолевали различные искусственные препятствия. По итогам окружного этапа конкурса «Суворовский натиск» победу одержали экипажи боевых машин пехоты мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае.

