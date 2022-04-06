В Бурятии стартовал конкурс молодёжных инновационных проектов

Участников программы отберут по шести направлениям
С 1 апреля в Бурятии начинался приём заявок на участие в программе «Умник». Принять участие в конкурсе могут студенты, молодые учёные и сотрудники учебных и научных заведений, а также молодые инноваторы малых инновационных и промышленных предприятий. Программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей.
Подать заявку можно на сайте программы. Участвовать в программе могут все граждане РФ от 18 до 30 лет, ранее не побеждавшие в программе.
Отбор участников осуществляется по шести направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии» и «Ресурсосберегающая энергетика».
Финал конкурса состоится с 23 по 25 ноября 2022 года в республиканском бизнес инкубаторе. Финансирование проектов победителей программы составит 500 тысяч рублей на два года, сообщает пресс-служба Бурятского научного центра.
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