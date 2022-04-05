В Бурятии завершились масштабные учения войск ПВО

В них принимали участие военнослужащие из 6 регионов Дальнего Востока



В Бурятии, на специализированном полигоне «Телемба» завершились масштабные учения с боевой стрельбой подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированных в республике, а также Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях.



В рамках учений расчёты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» и его модификаций, зенитных ракетных систем С-300ПС, С-400 «Триумф» выполнили комплекс учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ударов по целям, имитирующим воздушные объекты условного противника зенитными ракетами. Помимо этого, боевые стрельбы по воздушным целям различных типов, характеристик, скоростей и высот выполнили расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», а также ЗРК «Оса». Для имитации авиации условного противника были использованы ракеты-мишени «Стриж», «Армавир», «Пищаль» и «Саман». Всего было выполнено более 50 практических пусков ракет.



- В ходе учений особое внимание было уделено отработке вопросов взаимодействия боевых расчётов зенитных комплексов и радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой, сопровождению целей и передаче целеуказаний для осуществления пусков по мишеням. Кроме того, специальной комиссией на этапе стрельб оценивалась работа командного состава штабов и центров управления, командных пунктов, обеспечивающих руководство боевой работой, - сообщает пресс-служба ВВО.



Всего в масштабном мероприятии боевой подготовки войск ПВО военного округа приняли участие около 4 тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 600 единиц военной и специальной техники.

