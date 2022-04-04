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На Байкале просыпаются медведи

На Байкале просыпаются медведи
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Первого проснувшегося медведя заметили туристы

Первое в этом году появление медведя, вышедшего из берлоги, зафиксировано в Прибайкальском национальном парке в выходные. Зимний сон косолапых хищников продолжался около 200 дней, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Обычно первые «весенние» медведи появляются у нас в конце марта в южной части парка в районе КБЖД, - рассказывает научный сотрудник Татьяна Десятова. - В этом году первый медведь встречен там, где мы меньше всего его ожидали - в Еланцинском лесничестве. Туристы, находясь на льду Байкала в районе залива Бирхин, заметили зверя на береговой каменистой полосе. Услышав людей, косолапый поспешил ретироваться с открытого пространства в ближайшие заросли, продемонстрировав самое правильное и «здоровое» поведение дикого зверя – избегание человека.

Туристам напоминают о мерах безопасности во время нахождения на маршруте: не оставлять на стоянках пищевые отходы и мусор, чтобы не привлекать хищника к местам присутствия человека; избегать ночёвок в палатках; на участках с ограниченной видимостью обозначать себя звуком (голосом, звоном незакреплённого снаряжения и т.п.), чтобы не застать хищника врасплох и не спровоцировать нападение.


Байкал медведь дикие животные

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